На фронте ликвидирован украинский «Бог артиллерии» Поддубченко

На линии боевого столкновения был ликвидирован командир одной из бригад территориальной обороны ВСУ Олег Поддубченко. Детали случившегося пока неизвестны.
«Командир одной из бригад теробороны, Олег Поддубченко из города Умань, ликвидирован где-то на линии фронта», — сообщили в telegram-канале «Шепот Фронта». Поддубченко получил прозвище «Бог артиллерии» от своих сослуживцев. Детали и обстоятельства ликвидации командира не раскрыты.
В октябре в Курской области во время боевых действий был уничтожен боец ВСУ Андрей Маханько, пишет RT. Он был известным участником рекламной кампании по вакцинации от COVID-19 на Украине.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.