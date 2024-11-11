На фронте ликвидирован украинский «Бог артиллерии» Поддубченко

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«Бог артиллерии» ВСУ Олег Поддубченко ликвидирован на линии фронта
«Бог артиллерии» ВСУ Олег Поддубченко ликвидирован на линии фронта Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

На линии боевого столкновения был ликвидирован командир одной из бригад территориальной обороны ВСУ Олег Поддубченко. Детали случившегося пока неизвестны.

«Командир одной из бригад теробороны, Олег Поддубченко из города Умань, ликвидирован где-то на линии фронта», — сообщили в telegram-канале «Шепот Фронта». Поддубченко получил прозвище «Бог артиллерии» от своих сослуживцев. Детали и обстоятельства ликвидации командира не раскрыты.

В октябре в Курской области во время боевых действий был уничтожен боец ВСУ Андрей Маханько, пишет RT. Он был известным участником рекламной кампании по вакцинации от COVID-19 на Украине.

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На линии боевого столкновения был ликвидирован командир одной из бригад территориальной обороны ВСУ Олег Поддубченко. Детали случившегося пока неизвестны. «Командир одной из бригад теробороны, Олег Поддубченко из города Умань, ликвидирован где-то на линии фронта», — сообщили в telegram-канале «Шепот Фронта». Поддубченко получил прозвище «Бог артиллерии» от своих сослуживцев. Детали и обстоятельства ликвидации командира не раскрыты. В октябре в Курской области во время боевых действий был уничтожен боец ВСУ Андрей Маханько, пишет RT. Он был известным участником рекламной кампании по вакцинации от COVID-19 на Украине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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