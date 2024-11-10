Главврач госпиталя сделал замечание курганской больнице по помощи бойцам СВО

11 ноября 2024 в 07:32 Размер текста - 17 +

Владимир Семенов попросил главврача Далматовской ЦРБ ответственней подойти к помощи бойцам Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главный врач Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов сделал замечание Далматовской ЦРБ по работе с участниками спецоперации и Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал в своих соцсетях. «Тема выезда — работа ЦРБ с участниками СВО и ВОВ и лицами, приравненными к этим категориям. Работа ведется. По Катайскому округу замечания минимальны. Замечания по Далматовскому округу более существенны, поэтому прошу главного врача ответственней подойти к данному вопросу», — написал Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что бойцы, раненные в ходе спецоперации, просят отправить их на лечение домой в Курган. За последние полгода семь военнослужащих были переведены в Курганскую областную клиническую больницу, где оказывается высококвалифицированная помощь, в том числе пересадка кожи. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Главный врач Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов сделал замечание Далматовской ЦРБ по работе с участниками спецоперации и Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал в своих соцсетях. «Тема выезда — работа ЦРБ с участниками СВО и ВОВ и лицами, приравненными к этим категориям. Работа ведется. По Катайскому округу замечания минимальны. Замечания по Далматовскому округу более существенны, поэтому прошу главного врача ответственней подойти к данному вопросу», — написал Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что бойцы, раненные в ходе спецоперации, просят отправить их на лечение домой в Курган. За последние полгода семь военнослужащих были переведены в Курганскую областную клиническую больницу, где оказывается высококвалифицированная помощь, в том числе пересадка кожи.