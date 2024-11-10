Главврач госпиталя сделал замечание курганской больнице по помощи бойцам СВО

Главный врач Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов сделал замечание Далматовской ЦРБ по работе с участниками спецоперации и Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал в своих соцсетях.
«Тема выезда — работа ЦРБ с участниками СВО и ВОВ и лицами, приравненными к этим категориям. Работа ведется. По Катайскому округу замечания минимальны. Замечания по Далматовскому округу более существенны, поэтому прошу главного врача ответственней подойти к данному вопросу», — написал Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Сообщалось, что бойцы, раненные в ходе спецоперации, просят отправить их на лечение домой в Курган. За последние полгода семь военнослужащих были переведены в Курганскую областную клиническую больницу, где оказывается высококвалифицированная помощь, в том числе пересадка кожи.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Курганистан» — у нас всегда свежие события Кургана и Курганской области. Подписывайтесь!