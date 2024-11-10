10 ноября 2024

Главврач госпиталя сделал замечание курганской больнице по помощи бойцам СВО

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Госпиталь для ветеранов войн. Курган, семенов владимир
Владимир Семенов попросил главврача Далматовской ЦРБ ответственней подойти к помощи бойцам Фото:

Главный врач Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов сделал замечание Далматовской ЦРБ по работе с участниками спецоперации и Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал в своих соцсетях.

«Тема выезда — работа ЦРБ с участниками СВО и ВОВ и лицами, приравненными к этим категориям. Работа ведется. По Катайскому округу замечания минимальны. Замечания по Далматовскому округу более существенны, поэтому прошу главного врача ответственней подойти к данному вопросу», — написал Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Сообщалось, что бойцы, раненные в ходе спецоперации, просят отправить их на лечение домой в Курган. За последние полгода семь военнослужащих были переведены в Курганскую областную клиническую больницу, где оказывается высококвалифицированная помощь, в том числе пересадка кожи.

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Главный врач Курганского областного госпиталя для ветеранов войн Владимир Семенов сделал замечание Далматовской ЦРБ по работе с участниками спецоперации и Великой Отечественной войны. Об этом он рассказал в своих соцсетях. «Тема выезда — работа ЦРБ с участниками СВО и ВОВ и лицами, приравненными к этим категориям. Работа ведется. По Катайскому округу замечания минимальны. Замечания по Далматовскому округу более существенны, поэтому прошу главного врача ответственней подойти к данному вопросу», — написал Семенов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Сообщалось, что бойцы, раненные в ходе спецоперации, просят отправить их на лечение домой в Курган. За последние полгода семь военнослужащих были переведены в Курганскую областную клиническую больницу, где оказывается высококвалифицированная помощь, в том числе пересадка кожи.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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