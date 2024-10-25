25 октября 2024

В фонде «Защитники Отечества» раскрыли, почему бойцы СВО просят перевести их на лечение в Курган

Бойцы СВО едут из военных госпиталей на лечение в Курган
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Бойцам оказывают медпомощь в Кургане
Бойцам оказывают медпомощь в Кургане Фото:

Курганцы, раненные в ходе спецоперации, не всегда имеют возможность получить квалифицированную помощь в госпиталях Ростова и Донецка. Они обращаются с просьбами отправить их на лечение домой в Курган. Об этом рассказала замруководителя по медицинскому сопровождению филиала фонда «Защитники Отечества» в Курганской области Оксана Пашкова.

«Много обращений поступает от бойцов СВО из военных госпиталей Ростова и Донецка, где наверное не хватает квалифицированных специалистов. За полгода мы семь бойцов перевели в Курганскую областную клиническую больницу. Здесь оказывается высококвалифицированная помощь, в том числе аутодермопластика (пересадка кожи — прим URA.RU)», — сообщила Пашкова в ходе прямого эфира на странице «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».

По словам Пашковой, в филиал фонда в Кургане по проблемам оказания медпомощи обратилось 1110 человек. Она добавила, что речь идет об участниках СВО и членах их семей. Также медпомощь участники СВО получают в Центре Илизарова и в Курганском областном госпитале для ветеранов войн, отметила Пашкова.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Курганцы, раненные в ходе спецоперации, не всегда имеют возможность получить квалифицированную помощь в госпиталях Ростова и Донецка. Они обращаются с просьбами отправить их на лечение домой в Курган. Об этом рассказала замруководителя по медицинскому сопровождению филиала фонда «Защитники Отечества» в Курганской области Оксана Пашкова. «Много обращений поступает от бойцов СВО из военных госпиталей Ростова и Донецка, где наверное не хватает квалифицированных специалистов. За полгода мы семь бойцов перевели в Курганскую областную клиническую больницу. Здесь оказывается высококвалифицированная помощь, в том числе аутодермопластика (пересадка кожи — прим URA.RU)», — сообщила Пашкова в ходе прямого эфира на странице «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте». По словам Пашковой, в филиал фонда в Кургане по проблемам оказания медпомощи обратилось 1110 человек. Она добавила, что речь идет об участниках СВО и членах их семей. Также медпомощь участники СВО получают в Центре Илизарова и в Курганском областном госпитале для ветеранов войн, отметила Пашкова.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...