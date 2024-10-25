В фонде «Защитники Отечества» раскрыли, почему бойцы СВО просят перевести их на лечение в Курган

Курганцы, раненные в ходе спецоперации, не всегда имеют возможность получить квалифицированную помощь в госпиталях Ростова и Донецка. Они обращаются с просьбами отправить их на лечение домой в Курган. Об этом рассказала замруководителя по медицинскому сопровождению филиала фонда «Защитники Отечества» в Курганской области Оксана Пашкова.
«Много обращений поступает от бойцов СВО из военных госпиталей Ростова и Донецка, где наверное не хватает квалифицированных специалистов. За полгода мы семь бойцов перевели в Курганскую областную клиническую больницу. Здесь оказывается высококвалифицированная помощь, в том числе аутодермопластика (пересадка кожи — прим URA.RU)», — сообщила Пашкова в ходе прямого эфира на странице «ЦУР Курганской области» в соцсети «ВКонтакте».
По словам Пашковой, в филиал фонда в Кургане по проблемам оказания медпомощи обратилось 1110 человек. Она добавила, что речь идет об участниках СВО и членах их семей. Также медпомощь участники СВО получают в Центре Илизарова и в Курганском областном госпитале для ветеранов войн, отметила Пашкова.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!