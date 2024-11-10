10 ноября 2024

Генерал Свинов отправил курганских полицейских на Северный Кавказ. Видео

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Курганские полицейские сменят своих коллег на Северном Кавказе
Курганские полицейские сменят своих коллег на Северном Кавказе Фото:

Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов отправил сводный отряд сотрудников в служебную командировку на Северный Кавказ. Об этом сообщает силовое ведомство. 

«Сводный отряд УМВД России по Курганской области отправился в служебную командировку на Северный Кавказ. Сотрудники полиции сменят своих коллег, которые полгода обеспечивали правопорядок и безопасность на территории Республики Ингушетия», — сообщается в telegram-канале ведомства.

Генерал-майор Свинов в ходе отправки отряда попросил сотрудников учитывать те традиции, заложенные ветеранами службы и настраиваться на серьезную работу. Также начальник полиции обратился к родственникам командированных сотрудников. Он отметил, что руководство УМВД всегда готово оказать им помощь и поддержку в случае необходимости. 

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Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов отправил сводный отряд сотрудников в служебную командировку на Северный Кавказ. Об этом сообщает силовое ведомство.  «Сводный отряд УМВД России по Курганской области отправился в служебную командировку на Северный Кавказ. Сотрудники полиции сменят своих коллег, которые полгода обеспечивали правопорядок и безопасность на территории Республики Ингушетия», — сообщается в telegram-канале ведомства. Генерал-майор Свинов в ходе отправки отряда попросил сотрудников учитывать те традиции, заложенные ветеранами службы и настраиваться на серьезную работу. Также начальник полиции обратился к родственникам командированных сотрудников. Он отметил, что руководство УМВД всегда готово оказать им помощь и поддержку в случае необходимости. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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