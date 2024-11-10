Начальник УМВД России по Курганской области генерал-майор Дмитрий Свинов отправил сводный отряд сотрудников в служебную командировку на Северный Кавказ. Об этом сообщает силовое ведомство.
«Сводный отряд УМВД России по Курганской области отправился в служебную командировку на Северный Кавказ. Сотрудники полиции сменят своих коллег, которые полгода обеспечивали правопорядок и безопасность на территории Республики Ингушетия», — сообщается в telegram-канале ведомства.
Генерал-майор Свинов в ходе отправки отряда попросил сотрудников учитывать те традиции, заложенные ветеранами службы и настраиваться на серьезную работу. Также начальник полиции обратился к родственникам командированных сотрудников. Он отметил, что руководство УМВД всегда готово оказать им помощь и поддержку в случае необходимости.
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