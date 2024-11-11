Продюсер раскрыла, в какую сумму обходится Пугачевой содержание своих квартир и домов в России

Российская певица Алла Пугачева столкнулась с трудностями при попытках продать свою недвижимость в России. После переезда на Кипр она пытается избавиться от замка в деревне Грязь и дачи в поселке Малые Бережки, однако покупатели так и не нашлись. Теперь артистке приходится ежемесячно платить около трех миллионов рублей за содержание этой недвижимости. Об этом рассказала продюсер и знакомая семьи Пугачевой Олеся Сазыкина
«Она [Пугачева] говорила, что за прислугу отдает — это около миллиона. А вы представляете, там налог на роскошь — два дома, квартиры — это порядка трех миллионов рублей. Вот вы и посчитайте», — отметила Сазыкина. Ее слова передает «Вокруг.ТВ».
Изначально за дачу в Малых Бережках певица хотела выручить 225 миллионов рублей, но потом цена была снижена. Помимо этого, сложности с продажей замка в деревне Грязь также связаны с его высокой стоимостью — желающих выложить миллиард рублей не нашлось. Таким образом, несмотря на значительные усилия, продажа крупной недвижимости Пугачевой пока не увенчалась успехом, а затраты на ее содержание остаются весьма ощутимыми.
Ранее Алла Пугачева завысила цены на свою недвижимость в России в два раза. Риелторы пришли к выводу, что певица все еще надеется вернуться на родину. Так эксперты рассказали URA.RU, что рыночная стоимость дачи Пугачевой в Бережках завышена в два раза. Артистка продает дом за 152 миллиона рублей, хотя средняя цена особняков составляет около 82 миллионов рублей.
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