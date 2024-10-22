«Завысила ценник в два раза»: Пугачева не хочет продавать недвижимость в России

Певица Алла Пугачева все еще надеется вернуться в Россию. К такому выводу пришли столичные риелторы, так как Примадонна завысила ценник на свою недвижимость почти в два раза.
«Рыночная стоимость дачи Пугачевой в Бережках завышена в два раза, — сообщили URA.RU столичные риелторы. — Даже на сайтах по продаже недвижимости указано, что средняя цена особняка составляет 81 млн 700 тысяч рублей. Отсюда можно сделать вывод, что Алла не хочет распродавать недвижимость в России. Если бы она действительно решила продать жилье, поставила бы цену ближе к рыночной. Так шансов было бы гораздо больше».
Первой на продажу Пугачева выставила дачу в подмосковных Бережках. Это имение Примадонны хорошо знакомо всем представителям шоу-бизнеса. В 90-х Алла устраивала там шумные тусовки. Здесь же она планировала провести свою старость, поэтому вкладывала в обустройство особняка все гонорары. Но потом на ее горизонте появился муж-иноагент и планы Аллы изменились. Она переехала в замок в Грязи, а дачу отдала любимому внуку Никите Преснякову, который, как известно, после начала СВО тоже уехал из России. Сейчас он живет в Америке.
Трехэтажный особняк Пугачевой расположен на первой линии Истринского водохранилища на участке в 80 соток. В особняке Аллы есть шесть спален, просторная гардеробная, роскошная гостиная с камином, а также спа-зона с бассейном. Имеется у Примадонны бильярд и домашний кинотеатр. После того как звездное семейство сбежало из России, за усадьбой было велено присматривать поварихе Елене.
Изначально Примадонна планировала продать дачу за 132 млн рублей. Буквально через два месяца она подняла ценнник еще на 4 млн рублей. А спустя две недели стала просить за дом в Подмосковье 152 млн рублей. В начале осени сообщалось, что на дачу Пугачевой нашелся покупатель. Впрочем, в последний момент от имения Примадонны он отказался.
К слову, в данный момент содержание дачи обходится Примадонне в копеечку. Алла делает все, чтобы особняк не пришел в упадок: она по сей день оплачивает работу обслуживающего персонала. К примеру, здесь часто видят садовника. Чтобы хоть как-то компенсировать расходы, в семействе Пугачевой было принято решение сдавать дачу в аренду. За возможность проживать в имении Аллы Борисовны просят 2 млн рублей ежемесячно. Плюс — оплачивать коммунальные платежи. Но арендовать дачу Аллы пока желающих не нашлось.
«Дача Аллы Пугачевой находится вдали от Москвы: не слишком удобная транспортная доступность», — объясняют риелторы отсутствие спроса. — За эти деньги можно снять комфортное жилье и поближе. Плюс ко всему негативную роль играет имя Пугачевой. Проживать в арендованной даче могут только обеспеченные люди. А они понимают, что спокойствия в доме Пугачевой им не будет, начнется пристальное внимание журналистов. Поэтому особняк Пугачевой не могут сдать и продать.
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