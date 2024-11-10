Тюменец переспал с 13-летней девочкой, пообещав ей подарить смартфон

В Тюменской области 41-летний мужчина переспал с 13-летней девочкой, пообещав подарить ей смартфон. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.
«Позднее он пригласил Машу на свой День рождения и предложил его отпраздновать у него дома, девушка приняла приглашение, так как Александр обещал ей подарить сотовый телефон. 9 февраля 2023 года 41-летний кавалер приехал к Маше на такси, и они поехали к нему домой, где он и совершил преступления», — указано в сообщении.
В суде тюменец отрицал свою вину. По его словам, школьница оговаривает мужчину, так как он не дал ей денег. Подсудимому назначили семь лет колонии общего режима с ограничением свободы на год и восемь месяцев. А также тюменца обязали выплатить 100 тысяч рублей.
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