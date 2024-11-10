10 ноября 2024
09 ноября 2024

Тюменец переспал с 13-летней девочкой, пообещав ей подарить смартфон

© Служба новостей «URA.RU»
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В суде мужчина отрицал свою вину
В суде мужчина отрицал свою вину Фото:

В Тюменской области 41-летний мужчина переспал с 13-летней девочкой, пообещав подарить ей смартфон. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона. 

«Позднее он пригласил Машу на свой День рождения и предложил его отпраздновать у него дома, девушка приняла приглашение, так как Александр обещал ей подарить сотовый телефон. 9 февраля 2023 года 41-летний кавалер приехал к Маше на такси, и они поехали к нему домой, где он и совершил преступления», — указано в сообщении.

В суде тюменец отрицал свою вину. По его словам, школьница оговаривает мужчину, так как он не дал ей денег. Подсудимому назначили семь лет колонии общего режима с ограничением свободы на год и восемь месяцев. А также тюменца обязали выплатить 100 тысяч рублей.

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В Тюменской области 41-летний мужчина переспал с 13-летней девочкой, пообещав подарить ей смартфон. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы региона.  «Позднее он пригласил Машу на свой День рождения и предложил его отпраздновать у него дома, девушка приняла приглашение, так как Александр обещал ей подарить сотовый телефон. 9 февраля 2023 года 41-летний кавалер приехал к Маше на такси, и они поехали к нему домой, где он и совершил преступления», — указано в сообщении. В суде тюменец отрицал свою вину. По его словам, школьница оговаривает мужчину, так как он не дал ей денег. Подсудимому назначили семь лет колонии общего режима с ограничением свободы на год и восемь месяцев. А также тюменца обязали выплатить 100 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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