Элитные гимназии Кургана не сумели победить в конкурсе педагогов

Победителями городского конкурса Кургана «Лучший наставник муниципальной системы образования» педагоги из детского сада № 76, гимназии № 30 и из Дома детского творчества детей и молодежи «Гармония». Они были признаны лучшими наставниками в своих категориях. Об этом сообщила администрация города Кургана.
«В этом году в городском конкурсе „Лучший наставник муниципальной системы образования города Кургана“ приняли участие 28 педагогов из 13 образовательных учреждений. <...> По мнению жюри, лучшим наставником среди работников дошкольных образовательных учреждений стала старший воспитатель детского сада № 76 „Подсолнушек“, педагог высшей квалификационной категории Светлана Кочебаева. <...> Среди общеобразовательных учреждений победу одержала учитель русского языка и литературы гимназии № 30 Марина Снегирева», — указано в сообщении администрации в telegram-канале «Город Курган». На третье место в рейтинге вышел наставник вместе с молодым педагогом из Дома детского творчества детей и молодежи «Гармония».
В финал конкурса профессионального мастерства педагогов вышли представители из детских садов с номерами 76, 90, 100, 121, 138, а также учителя из школ №№ 11, 17, 41, 44, гимназии № 30 и Дома детского творчества детей и молодежи «Гармония». Финальный этап соревнований проводился на площадке гимназии № 47. Участники конкурса демонстрировали высокий уровень профессионализма, представляя свои визитные карточки, решая кейсовые задачи и проводя мастер-классы.
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