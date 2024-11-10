Рабочие перекрыли федеральную трассу из Екатеринбурга

На трассе Р-354 из Екатеринбурга в Курган 11 ноября будет организовано реверсивное движение на время аварийных работ на железнодорожном переезде. Их проведут рядом с поселком Марамзино, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».
«С 10:30 до 17:00 Свердловская железная дорога проводит аварийные работы на железнодорожном переезде на 55 километре федеральной трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган», — следует из сообщения. За движением будут следить регулировщики.
Водителей призвали следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. «Учитывайте информацию при планировании своего маршрута», — добавили в «Уралуправтодоре».
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