10 ноября 2024

Рабочие перекрыли федеральную трассу из Екатеринбурга

Участок трассы между Екатеринбургом и Курганом перекрыли на 6,5 часа
© Служба новостей «URA.RU»
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Ограничения будут действовать с 10:30 до 17:00
Ограничения будут действовать с 10:30 до 17:00 Фото:

На трассе Р-354 из Екатеринбурга в Курган 11 ноября будет организовано реверсивное движение на время аварийных работ на железнодорожном переезде. Их проведут рядом с поселком Марамзино, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

«С 10:30 до 17:00 Свердловская железная дорога проводит аварийные работы на железнодорожном переезде на 55 километре федеральной трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган», — следует из сообщения. За движением будут следить регулировщики.

Водителей призвали следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. «Учитывайте информацию при планировании своего маршрута», — добавили в «Уралуправтодоре».

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На трассе Р-354 из Екатеринбурга в Курган 11 ноября будет организовано реверсивное движение на время аварийных работ на железнодорожном переезде. Их проведут рядом с поселком Марамзино, рассказали в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор». «С 10:30 до 17:00 Свердловская железная дорога проводит аварийные работы на железнодорожном переезде на 55 километре федеральной трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган», — следует из сообщения. За движением будут следить регулировщики. Водителей призвали следить за знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения. «Учитывайте информацию при планировании своего маршрута», — добавили в «Уралуправтодоре».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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