10 ноября 2024

В строительство детсада в Челябинске вмешалась прокуратура

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Лошкин требует обозначить перспективы ввода детсада
Алексей Лошкин требует обозначить перспективы ввода детсада Фото:

В Челябинске подрядчик сорвал сроки сдачи детского сада в 48-м микрорайоне Челябинска. Как сообщил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин, подрядчику уже назначены штрафы, а к ситуации подключилась прокуратура, передает 11 ноября с аппаратного совещания корреспондент URA.RU.

«Мы стараемся в этом году сделать все возможное, чтобы получить ввод. Подрядчик трудно идет на контакт. Штрафные санкции к нему применяются в рамках 44-ФЗ», — отчитался вице-мэр по строительству Александр Перемыкин.

Строительство детсада на 140 мест началось в ноябре 2023 года. Ввод объекта планировался в 2024 году. Врио мэра Алексей Лошкин вмешался в ситуацию, потребовав доклад о причинах задержки сроков строительства.

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В Челябинске подрядчик сорвал сроки сдачи детского сада в 48-м микрорайоне Челябинска. Как сообщил вице-мэр по строительству Александр Перемыкин, подрядчику уже назначены штрафы, а к ситуации подключилась прокуратура, передает 11 ноября с аппаратного совещания корреспондент URA.RU. «Мы стараемся в этом году сделать все возможное, чтобы получить ввод. Подрядчик трудно идет на контакт. Штрафные санкции к нему применяются в рамках 44-ФЗ», — отчитался вице-мэр по строительству Александр Перемыкин. Строительство детсада на 140 мест началось в ноябре 2023 года. Ввод объекта планировался в 2024 году. Врио мэра Алексей Лошкин вмешался в ситуацию, потребовав доклад о причинах задержки сроков строительства.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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