В Челябинске срываются сроки сдачи детского сада

05 ноября 2024 в 10:49 Размер текста - 17 +

Объект должны были сдать в 2024 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске срываются сроки сдачи нового детского сада в 48 микрорайоне («Парковый»), стройку планируется завершить в 2025 году. Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин 5 ноября потребовал доклад о причинах задержки сроков строительства, передает корреспондент URA.RU. «Объясните ситуацию с садиком в 48 микрорайоне. Готовность должна быть в 2024 году», — заявил Лошкин на аппаратном совещании в мэрии. Глава Калининского района Владимир Шамне сообщил, что детский сад в микрорайоне «Парковый» должны были сдать в 2024 году, но сроки будут перенесены, так как они не справляются. Он заявил, что скорее всего здание построят в 2025 году. «Доклад по садику мне предоставите», — отметил Лошкин. Новый детский сад в микрорайоне «Парковый» должны были построить до конца 2024 года. Он расчитан на 140 детей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске срываются сроки сдачи нового детского сада в 48 микрорайоне («Парковый»), стройку планируется завершить в 2025 году. Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин 5 ноября потребовал доклад о причинах задержки сроков строительства, передает корреспондент URA.RU. «Объясните ситуацию с садиком в 48 микрорайоне. Готовность должна быть в 2024 году», — заявил Лошкин на аппаратном совещании в мэрии. Глава Калининского района Владимир Шамне сообщил, что детский сад в микрорайоне «Парковый» должны были сдать в 2024 году, но сроки будут перенесены, так как они не справляются. Он заявил, что скорее всего здание построят в 2025 году. «Доклад по садику мне предоставите», — отметил Лошкин. Новый детский сад в микрорайоне «Парковый» должны были построить до конца 2024 года. Он расчитан на 140 детей.