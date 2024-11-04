04 ноября 2024

В Челябинске срываются сроки сдачи детского сада

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер на стройках садиков в Копейске. Челябинск, стройматериалы, кирпич
Объект должны были сдать в 2024 году Фото:

В Челябинске срываются сроки сдачи нового детского сада в 48 микрорайоне («Парковый»), стройку планируется завершить в 2025 году. Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин 5 ноября потребовал доклад о причинах задержки сроков строительства, передает корреспондент URA.RU.

«Объясните ситуацию с садиком в 48 микрорайоне. Готовность должна быть в 2024 году», — заявил Лошкин на аппаратном совещании в мэрии.

Глава Калининского района Владимир Шамне сообщил, что детский сад в микрорайоне «Парковый» должны были сдать в 2024 году, но сроки будут перенесены, так как они не справляются. Он заявил, что скорее всего здание построят в 2025 году. «Доклад по садику мне предоставите», — отметил Лошкин.

Новый детский сад в микрорайоне «Парковый» должны были построить до конца 2024 года. Он расчитан на 140 детей.

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В Челябинске срываются сроки сдачи нового детского сада в 48 микрорайоне («Парковый»), стройку планируется завершить в 2025 году. Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин 5 ноября потребовал доклад о причинах задержки сроков строительства, передает корреспондент URA.RU. «Объясните ситуацию с садиком в 48 микрорайоне. Готовность должна быть в 2024 году», — заявил Лошкин на аппаратном совещании в мэрии. Глава Калининского района Владимир Шамне сообщил, что детский сад в микрорайоне «Парковый» должны были сдать в 2024 году, но сроки будут перенесены, так как они не справляются. Он заявил, что скорее всего здание построят в 2025 году. «Доклад по садику мне предоставите», — отметил Лошкин. Новый детский сад в микрорайоне «Парковый» должны были построить до конца 2024 года. Он расчитан на 140 детей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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