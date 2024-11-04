В Челябинске срываются сроки сдачи детского сада

В Челябинске срываются сроки сдачи нового детского сада в 48 микрорайоне («Парковый»), стройку планируется завершить в 2025 году. Врио мэра Челябинска Алексей Лошкин 5 ноября потребовал доклад о причинах задержки сроков строительства, передает корреспондент URA.RU.
«Объясните ситуацию с садиком в 48 микрорайоне. Готовность должна быть в 2024 году», — заявил Лошкин на аппаратном совещании в мэрии.
Глава Калининского района Владимир Шамне сообщил, что детский сад в микрорайоне «Парковый» должны были сдать в 2024 году, но сроки будут перенесены, так как они не справляются. Он заявил, что скорее всего здание построят в 2025 году. «Доклад по садику мне предоставите», — отметил Лошкин.
Новый детский сад в микрорайоне «Парковый» должны были построить до конца 2024 года. Он расчитан на 140 детей.
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