10 ноября 2024

Большинство курганцев не верят скидкам в черную пятницу

© Служба новостей «URA.RU»
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Курганцы не доверяют ценам в «черную пятницу»
Курганцы не доверяют ценам в «черную пятницу» Фото:

Большинство курганцев скептически относятся к акциям в «черную пятницу», считая их нечестными. Как показали результаты опроса, проведенного сервисом по трудоустройству SuperJob, 75% опрошенных уверены, что ноябрьская распродажа является скорее маркетинговым трюком, чем реальным снижением цен. Только 8% респондентов полагают, что скидки в этот период являются честными.

Результаты опроса подтверждают настроения жителей Кургана: «Цены заранее повышают, а потом в 'черную пятницу' делают скидку, чтобы итоговая стоимость была как до повышения», — отметили участники исследования. Дополнительно, 17% опрошенных затруднились с ответом, указывая на то, что «кто-то честный, кто-то нет».

Интерес к покупкам в период «черной пятницы» также невелик: 72% респондентов не планируют приобретать товары в этот день. Среди тех, кто все же решился на покупки, основной интерес представляют одежда, бытовая техника и электроника. Средняя сумма, которую курганцы готовы потратить в этот день, составляет 19500 рублей.

URA.RU ранее писало, что «Черная пятница» — день распродаж в ноябре, привлекающий покупателей из Кургана скидками и акциями. В этом году акции уже стартовали.

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Большинство курганцев скептически относятся к акциям в «черную пятницу», считая их нечестными. Как показали результаты опроса, проведенного сервисом по трудоустройству SuperJob, 75% опрошенных уверены, что ноябрьская распродажа является скорее маркетинговым трюком, чем реальным снижением цен. Только 8% респондентов полагают, что скидки в этот период являются честными. Результаты опроса подтверждают настроения жителей Кургана: «Цены заранее повышают, а потом в 'черную пятницу' делают скидку, чтобы итоговая стоимость была как до повышения», — отметили участники исследования. Дополнительно, 17% опрошенных затруднились с ответом, указывая на то, что «кто-то честный, кто-то нет». Интерес к покупкам в период «черной пятницы» также невелик: 72% респондентов не планируют приобретать товары в этот день. Среди тех, кто все же решился на покупки, основной интерес представляют одежда, бытовая техника и электроника. Средняя сумма, которую курганцы готовы потратить в этот день, составляет 19500 рублей. URA.RU ранее писало, что «Черная пятница» — день распродаж в ноябре, привлекающий покупателей из Кургана скидками и акциями. В этом году акции уже стартовали.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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