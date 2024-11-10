Большинство курганцев не верят скидкам в черную пятницу

Большинство курганцев скептически относятся к акциям в «черную пятницу», считая их нечестными. Как показали результаты опроса, проведенного сервисом по трудоустройству SuperJob, 75% опрошенных уверены, что ноябрьская распродажа является скорее маркетинговым трюком, чем реальным снижением цен. Только 8% респондентов полагают, что скидки в этот период являются честными.
Результаты опроса подтверждают настроения жителей Кургана: «Цены заранее повышают, а потом в 'черную пятницу' делают скидку, чтобы итоговая стоимость была как до повышения», — отметили участники исследования. Дополнительно, 17% опрошенных затруднились с ответом, указывая на то, что «кто-то честный, кто-то нет».
Интерес к покупкам в период «черной пятницы» также невелик: 72% респондентов не планируют приобретать товары в этот день. Среди тех, кто все же решился на покупки, основной интерес представляют одежда, бытовая техника и электроника. Средняя сумма, которую курганцы готовы потратить в этот день, составляет 19500 рублей.
URA.RU ранее писало, что «Черная пятница» — день распродаж в ноябре, привлекающий покупателей из Кургана скидками и акциями. В этом году акции уже стартовали.
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