В Перми жители дома страдают от полчища крыс: «Скоро по головам будут бегать». Видео

В Перми жители дома страдают от полчища крыс

11 ноября 2024 в 11:20 Размер текста - 17 +

Бар, на который жалуются жильцы дома, находится в скандальном отеле Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми дом №96 по улице Екатерининской страдают от полчищ крыс. Животные заполонили придомовую территорию и беспрепятственно попадают в жилое здание. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказали жильцы дома. По их словам, проблема возникла несколько лет назад из-за отеля «Прикамье», в котором находится бар SHEAMUS. Новость по теме Недоступная среда: пермский суд рассматривает иск о нарушении прав инвалидов Сотрудники бара оставляют на придомовой территории мусор, который и привлекает крыс. Роспотребнадзор неоднократно вносил отелю предостережение в связи с антисанитарией на прилегающей к нему территории. «Пришел человек из кафе SHEAMUS. Они [сотрудники заведения] пользуются эвакуационным выходом для выноса мусора. Вот сюда [на придомовую территорию] приносят пищевые отходы, бросают и размножают крысиный выводок», — пояснил один из собственников жилого помещения Роман (имя изменено — URA.RU). Жильцы дома утверждают, что сотрудники бара не убирают пищевые отходы в мусорные контейнеры, а «просто перебрасывают через забор» за территорию дома. Также крысы свободно перемещаются вдоль труб, которые идут от теплового узла к жилому дому. Борьба пермяков с отелем началась около пяти лет назад, вспоминает Петр (имя изменено — URA.RU), собственник квартиры в доме на Екатерининской, 96. «У нас крысы скоро по головам будут бегать. Недавно одна забежала в 62-ю квартиру, так ее собственник ногой давил. Мы жаловались, куда только можно: и в прокуратуру, и в администрацию Ленинского района, и в Роспотребнадзор. В итоге Роспотребнадзор все-таки вынес предостережение администрации района, пермскому филиалу „Т Плюс“ и нашей управляющей компании — ООО „УК Светлый дом“. Но все хозяйствующие субъекты это предостережение просто приняли к сведению», — пояснил мужчина. Несколько месяцев назад пермяки вновь отправили коллективное обращение в администрацию губернатора Пермского края, откуда оно попало в Роспотребнадзор. По итогам его рассмотрения надзорное ведомство обратилось в суд. Ответчиками по делу назначены отель «Прикамье и УК «Светлый дом». Жильцов дома привлекли к участию в судебных заседания в качестве третьих лиц, однако они с этим не согласны и намерены участвовать в суде в качестве истцов. Также горожане возмущены, что в судебном споре не участвую чиновники, прямая обязанность которых следить за порядком во дворах. «Почему [к участию в судебном заседании] не привлекают в качестве ответчиков администрацию Ленинского района и «Т Плюс» — непонятно. Администрация Ленинского района, куда мы обращались не раз, нам отвечает: «все хорошо». При том, что начальник отдела ЖКХ должен отвечать за все мусорки в Ленинском районе, а он это не контролирует», — сетует Петр. В ходатайстве (имеется в распоряжении URA.RU) сказано, что на территории многоквартирного дома нет контейнерных баков для раздельного сбора коммунальных отходов. А те, что установлены, находятся рядом со спортивной площадкой, что не соответствует действующим нормативам. Согласно требованиям СанПиН, расстояние от контейнерной площадки до близлежащих домов, детских игровых и спортивных площадок, должно быть не менее 20, но не более 100 метров. Генеральный директор АО «Отель Прикамье» Аркадий Левин отказался от общения с корреспондентом URA.RU, бросив трубку. На сайте СБИС указано, что баром SHEAMUS управляет ООО «Юнайтед Пабс», директором которого является Наталья Беляева. Связаться с ней по телефону URA.RU не удалось, на звонок корреспондента агентства никто не ответил. Агентство также направило запросы в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и Пермский филиал ПАО «Т Плюс». В ресурсоснабжающей организации URA.RU пояснили, что в указанном доме «герметичность подвала при содержании теплосетевых коммуникаций обеспечена». Ответ на запрос редакции со стороны Роспотребнадзора не последовал. URA.RU писало, что отель «Прикамье» ранее оказался в центре судебного скандала из-за нарушения прав инвалидов-колясочников, которые приехали в Пермь на мастер класс по танцам. Как выяснилось, помещения гостиницы не оборудованы пандусами, ни один из номеров отеля оказался не приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья. После жалоб инвалидов прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку отеля, а затем подала в районный суд иск. Надзорное ведомство требует от руководства гостиницы устранить нарушения закона о соцзащите инвалидов. Тяжбы длятся с весны 2023 года, причем в ходе заседаний в суд также поступило исковое заявление о признании бездействия прокуратуры в этом деле. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Перми дом №96 по улице Екатерининской страдают от полчищ крыс. Животные заполонили придомовую территорию и беспрепятственно попадают в жилое здание. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказали жильцы дома. По их словам, проблема возникла несколько лет назад из-за отеля «Прикамье», в котором находится бар SHEAMUS. Сотрудники бара оставляют на придомовой территории мусор, который и привлекает крыс. Роспотребнадзор неоднократно вносил отелю предостережение в связи с антисанитарией на прилегающей к нему территории. «Пришел человек из кафе SHEAMUS. Они [сотрудники заведения] пользуются эвакуационным выходом для выноса мусора. Вот сюда [на придомовую территорию] приносят пищевые отходы, бросают и размножают крысиный выводок», — пояснил один из собственников жилого помещения Роман (имя изменено — URA.RU). Жильцы дома утверждают, что сотрудники бара не убирают пищевые отходы в мусорные контейнеры, а «просто перебрасывают через забор» за территорию дома. Также крысы свободно перемещаются вдоль труб, которые идут от теплового узла к жилому дому. Борьба пермяков с отелем началась около пяти лет назад, вспоминает Петр (имя изменено — URA.RU), собственник квартиры в доме на Екатерининской, 96. Несколько месяцев назад пермяки вновь отправили коллективное обращение в администрацию губернатора Пермского края, откуда оно попало в Роспотребнадзор. По итогам его рассмотрения надзорное ведомство обратилось в суд. Ответчиками по делу назначены отель «Прикамье и УК «Светлый дом». Жильцов дома привлекли к участию в судебных заседания в качестве третьих лиц, однако они с этим не согласны и намерены участвовать в суде в качестве истцов. Также горожане возмущены, что в судебном споре не участвую чиновники, прямая обязанность которых следить за порядком во дворах. «Почему [к участию в судебном заседании] не привлекают в качестве ответчиков администрацию Ленинского района и «Т Плюс» — непонятно. Администрация Ленинского района, куда мы обращались не раз, нам отвечает: «все хорошо». При том, что начальник отдела ЖКХ должен отвечать за все мусорки в Ленинском районе, а он это не контролирует», — сетует Петр. В ходатайстве (имеется в распоряжении URA.RU) сказано, что на территории многоквартирного дома нет контейнерных баков для раздельного сбора коммунальных отходов. А те, что установлены, находятся рядом со спортивной площадкой, что не соответствует действующим нормативам. Согласно требованиям СанПиН, расстояние от контейнерной площадки до близлежащих домов, детских игровых и спортивных площадок, должно быть не менее 20, но не более 100 метров. Генеральный директор АО «Отель Прикамье» Аркадий Левин отказался от общения с корреспондентом URA.RU, бросив трубку. На сайте СБИС указано, что баром SHEAMUS управляет ООО «Юнайтед Пабс», директором которого является Наталья Беляева. Связаться с ней по телефону URA.RU не удалось, на звонок корреспондента агентства никто не ответил. Агентство также направило запросы в управление Роспотребнадзора по Пермскому краю и Пермский филиал ПАО «Т Плюс». В ресурсоснабжающей организации URA.RU пояснили, что в указанном доме «герметичность подвала при содержании теплосетевых коммуникаций обеспечена». Ответ на запрос редакции со стороны Роспотребнадзора не последовал. URA.RU писало, что отель «Прикамье» ранее оказался в центре судебного скандала из-за нарушения прав инвалидов-колясочников, которые приехали в Пермь на мастер класс по танцам. Как выяснилось, помещения гостиницы не оборудованы пандусами, ни один из номеров отеля оказался не приспособлен для людей с ограниченными возможностями здоровья. После жалоб инвалидов прокуратура Ленинского района Перми организовала проверку отеля, а затем подала в районный суд иск. Надзорное ведомство требует от руководства гостиницы устранить нарушения закона о соцзащите инвалидов. Тяжбы длятся с весны 2023 года, причем в ходе заседаний в суд также поступило исковое заявление о признании бездействия прокуратуры в этом деле.