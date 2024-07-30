Недоступная среда: пермский суд рассматривает иск о нарушении прав инвалидов

В Перми суд рассматривает иск о нарушении прав инвалидов от прокуратуры

31 июля 2024 в 08:50 Размер текста - 17 +

Отель «Прикамье» расположен в самом центре города Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Ленинском районном суде Перми рассматривается иск прокуратуры района к АО «Отель Прикамье». Надзорное ведомство требует от руководства одноименной гостиницы устранить нарушения закона о соцзащите инвалидов. Тяжбы длятся с весны 2023 года, причем в ходе заседаний в суд также поступило исковое заявление о признании бездействия прокуратуры в этом деле. В данном случае истцом стал уральский общественник Алексей Черешков, выступающий в процессе третьим лицом. «Прошу признать незаконным бездействие прокурора Ленинского района Перми Расторгуева В.С., а также зампрокурора Свергузова Д. Ш. в части ненадлежащей проверки исполнения представления об устранении нарушений закона о соцзащите инвалидов. Прошу признать незаконным их бездействие в части непривлечения АО „Отель Прикамье“ к административной ответственности», — указано в заявлении истца. Копия есть в распоряжении URA.RU. URA.RU рассказывало, что в июне 2023 года в Пермь приехала группа инвалидов из Екатеринбурга для участия в мастер-классе по танцам на колясках. Они бронировали номера, указав, что жить в них будут именно люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Но заселиться не смогли. Отель «Прикамье», рассчитанный на 144 номера, оказался не приспособлен для инвалидов. В итоге им среди ночи пришлось метаться в поисках подходящей гостиницы по всей Перми. Статья по теме Пермь к 300-летию города оказалась не готова принять инвалидов Позже организатор поездки, уральский общественник Алексей Черешков, подал жалобу в прокуратуру (копия документа имеется в распоряжении редакции). Надзорное ведомство проверило отель, оштрафовало его основного владельца Аркадия Левина на две тысячи рублей и вынесло предписание. Среди требований — обустроить пандус, сделать доступными вход и систему вызова персонала, оборудовать парковку и номера для людей с ОВЗ. Об этом сообщается в результатах прокурорской проверки. В декабре 2023 года отель отчитался об устранении нарушений, предоставив результаты осмотров экспертов организации ВОИ АНО «РИЦ Доступная среда». Из этих документов (имеются в распоряжении агентства) следует, что отель «Прикамье» устранил почти все нарушения. В ходе судебного заседания представители третьего лица обратили внимание, что данная экспертиза была проведена за деньги на основании договора с гостиницей. И выразили сомнение в ее независимости. Но, по их словам, данный факт не смутил ни судью, на прокуратуру. Весной 2024 года прокуратура Ленинского района все же обратилась в суд, потребовав устранить нарушения. Как следует из материалов дела, это разбитое крыльцо и отсутствие парковки для инвалидов. Однако в ходе заседания участники процесса представили суду нотариально заверенные доказательства, говорящие, что в здании есть и другие нарушения. В том числе, не оборудован ни один номер для инвалидов, которых в такой гостинице должно быть не менее четырех. Это указано в документах, предоставленных суду (имеются в распоряжении редакции). Наличие нарушений в отеле подтвердила и проверка, проведенная в 2023 году по заказу департамента градостроительства и архитектуры мэрии Перми. «В результате исследования здания, расположенного по адресу Комсомольский проспект, 27, выявлены нарушения нормативных требований к безопасности передвижения внутри и снаружи здания (в том числе и при эвакуации людей), к доступности здания для маломобильных групп населения. Выявлены дефекты и повреждения конструкций и инженерных систем», — сообщается в заключении. Его копия есть в распоряжении URA.RU. Эксперты также рекомендовали капитально отремонтировать здание, но эти работы до сих пор не проведены. В 2023 году по требованию прокуратуры здание проверили специалисты МЧС. Они также зафиксировали нарушения. «Была проведена плановая проверка АО „Отель Прикамье“ в период с 01.06.2023 по 15.06.2023, по результатам которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности в здании. Составлены протоколы об административных нарушениях со стороны юрлица», — сообщается в документе за подписью начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району Перми ГУ МЧС РФ по Пермскому краю Евгения Карасева. По вышеописанным нарушениям общественником Алексеем Черешковым было подано обращение в краевую антитеррористическую комиссию (копия имеется в распоряжении URA.RU). Ответ на него пока не поступил. Новость по теме Прокуратура проверит отель «Прикамье» в центре Перми после жалобы инвалидов Стоит добавить, что по данным Росстата, сейчас в России более 11 миллионов человек с инвалидностью. В Пермском крае по состоянию на конец 2023 года числились более 191 тысячи людей с ОВЗ. Законы РФ о защите прав инвалидов состоят из соответствующих положений Конституции. В том числе, определяют, что контролировать соблюдение требований к обеспечению доступности инфраструктуры для инвалидов должны более десятка госведомств. В ходе судебных заседаний представители истца третьего лица отметили, что надзорные ведомства часто требуют просто закрыть гостиницы, не соответствующие нормам. Так, в мае ГУ МЧС по Пермскому краю из-за проблем с пожарной сигнализацией хотело отозвать лицензию у находящейся по соседству с «Прикамьем» гостиницы «Урал». Участники процесса обращают внимание, что в случае с отелем «Прикамье», прокуратура уже больше года не может добиться устранения нарушений и привлечения руководства гостиницы к ответственности за невыполнение своих же требований. Это, по словам представителей третьего лица, и послужило основанием для подачи судебного иска о бездействии. «Прискорбно, что в Перми сложилась столь неприятная ситуация, когда в одной из центральных гостиниц города, по моему мнению, уже 60 лет нет ремонта и не предусмотрено никаких условий для людей с ограниченными возможностями. Еще больше удручает, что, по моему мнению, не торопятся принимать меры для решения проблемы надзорные ведомства. Лично я считаю, что компетентным лицам стоит быть строже к руководству отеля „Прикамье“, которое явно не спешит исправлять вопиющие нарушения. А не проявлять к администрации гостиницы непонятный для меня гуманизм», — отметил в беседе в URA.RU общественник и участник процесса Алексей Черешков. URA.RU направило запрос в прокуратуру Пермского края. Публикация будет дополнена, как только агентство получит комментарий надзорного ведомства. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Ленинском районном суде Перми рассматривается иск прокуратуры района к АО «Отель Прикамье». Надзорное ведомство требует от руководства одноименной гостиницы устранить нарушения закона о соцзащите инвалидов. Тяжбы длятся с весны 2023 года, причем в ходе заседаний в суд также поступило исковое заявление о признании бездействия прокуратуры в этом деле. В данном случае истцом стал уральский общественник Алексей Черешков, выступающий в процессе третьим лицом. «Прошу признать незаконным бездействие прокурора Ленинского района Перми Расторгуева В.С., а также зампрокурора Свергузова Д. Ш. в части ненадлежащей проверки исполнения представления об устранении нарушений закона о соцзащите инвалидов. Прошу признать незаконным их бездействие в части непривлечения АО „Отель Прикамье“ к административной ответственности», — указано в заявлении истца. Копия есть в распоряжении URA.RU. URA.RU рассказывало, что в июне 2023 года в Пермь приехала группа инвалидов из Екатеринбурга для участия в мастер-классе по танцам на колясках. Они бронировали номера, указав, что жить в них будут именно люди с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Но заселиться не смогли. Отель «Прикамье», рассчитанный на 144 номера, оказался не приспособлен для инвалидов. В итоге им среди ночи пришлось метаться в поисках подходящей гостиницы по всей Перми. Позже организатор поездки, уральский общественник Алексей Черешков, подал жалобу в прокуратуру (копия документа имеется в распоряжении редакции). Надзорное ведомство проверило отель, оштрафовало его основного владельца Аркадия Левина на две тысячи рублей и вынесло предписание. Среди требований — обустроить пандус, сделать доступными вход и систему вызова персонала, оборудовать парковку и номера для людей с ОВЗ. Об этом сообщается в результатах прокурорской проверки. В декабре 2023 года отель отчитался об устранении нарушений, предоставив результаты осмотров экспертов организации ВОИ АНО «РИЦ Доступная среда». Из этих документов (имеются в распоряжении агентства) следует, что отель «Прикамье» устранил почти все нарушения. В ходе судебного заседания представители третьего лица обратили внимание, что данная экспертиза была проведена за деньги на основании договора с гостиницей. И выразили сомнение в ее независимости. Но, по их словам, данный факт не смутил ни судью, на прокуратуру. Весной 2024 года прокуратура Ленинского района все же обратилась в суд, потребовав устранить нарушения. Как следует из материалов дела, это разбитое крыльцо и отсутствие парковки для инвалидов. Однако в ходе заседания участники процесса представили суду нотариально заверенные доказательства, говорящие, что в здании есть и другие нарушения. В том числе, не оборудован ни один номер для инвалидов, которых в такой гостинице должно быть не менее четырех. Это указано в документах, предоставленных суду (имеются в распоряжении редакции). В 2023 году по требованию прокуратуры здание проверили специалисты МЧС. Они также зафиксировали нарушения. «Была проведена плановая проверка АО „Отель Прикамье“ в период с 01.06.2023 по 15.06.2023, по результатам которой выявлены нарушения требований пожарной безопасности в здании. Составлены протоколы об административных нарушениях со стороны юрлица», — сообщается в документе за подписью начальника отделения надзорной деятельности и профилактической работы по Ленинскому району Перми ГУ МЧС РФ по Пермскому краю Евгения Карасева. По вышеописанным нарушениям общественником Алексеем Черешковым было подано обращение в краевую антитеррористическую комиссию (копия имеется в распоряжении URA.RU). Ответ на него пока не поступил. Стоит добавить, что по данным Росстата, сейчас в России более 11 миллионов человек с инвалидностью. В Пермском крае по состоянию на конец 2023 года числились более 191 тысячи людей с ОВЗ. Законы РФ о защите прав инвалидов состоят из соответствующих положений Конституции. В том числе, определяют, что контролировать соблюдение требований к обеспечению доступности инфраструктуры для инвалидов должны более десятка госведомств. В ходе судебных заседаний представители истца третьего лица отметили, что надзорные ведомства часто требуют просто закрыть гостиницы, не соответствующие нормам. Так, в мае ГУ МЧС по Пермскому краю из-за проблем с пожарной сигнализацией хотело отозвать лицензию у находящейся по соседству с «Прикамьем» гостиницы «Урал». Участники процесса обращают внимание, что в случае с отелем «Прикамье», прокуратура уже больше года не может добиться устранения нарушений и привлечения руководства гостиницы к ответственности за невыполнение своих же требований. Это, по словам представителей третьего лица, и послужило основанием для подачи судебного иска о бездействии. URA.RU направило запрос в прокуратуру Пермского края. Публикация будет дополнена, как только агентство получит комментарий надзорного ведомства.