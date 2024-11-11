В Петербурге школьница упала с крыши завода в свой день рождения

В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка погибла во время празднования своего дня рождения на крыше здания «Красного треугольника». Она упала с высоты шестого этажа.
«16-летняя школьница погибла на территории „Красного треугольника“ в собственный день рождения. Она отмечала праздник на крыше и упала с высоты шестого этажа», — сообщает MK.RU.
По информации, предоставленной подругой погибшей, подростки употребляли алкоголь на крыше, что могло способствовать происшествию. Правоохранители уже прибыли на место происшествия и проводят дополнительные расследования, чтобы установить все обстоятельства случившегося.
На месте была обнаружена курительная трубка, что указывает на возможное наличие других веществ в организме погибшей, кроме алкоголя. Следственные органы работают над тем, чтобы выяснить, как эти факторы могли повлиять на произошедшую трагедию.
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