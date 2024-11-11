В Петербурге школьница упала с крыши завода в свой день рождения

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Подруга погибшей девочки рассказала, что во время празднования они употребляли алкоголь
Подруга погибшей девочки рассказала, что во время празднования они употребляли алкоголь Фото:

В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка погибла во время празднования своего дня рождения на крыше здания «Красного треугольника». Она упала с высоты шестого этажа.

«16-летняя школьница погибла на территории „Красного треугольника“ в собственный день рождения. Она отмечала праздник на крыше и упала с высоты шестого этажа», — сообщает MK.RU.

По информации, предоставленной подругой погибшей, подростки употребляли алкоголь на крыше, что могло способствовать происшествию. Правоохранители уже прибыли на место происшествия и проводят дополнительные расследования, чтобы установить все обстоятельства случившегося.

На месте была обнаружена курительная трубка, что указывает на возможное наличие других веществ в организме погибшей, кроме алкоголя. Следственные органы работают над тем, чтобы выяснить, как эти факторы могли повлиять на произошедшую трагедию.

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В Санкт-Петербурге 16-летняя девушка погибла во время празднования своего дня рождения на крыше здания «Красного треугольника». Она упала с высоты шестого этажа. «16-летняя школьница погибла на территории „Красного треугольника“ в собственный день рождения. Она отмечала праздник на крыше и упала с высоты шестого этажа», — сообщает MK.RU. По информации, предоставленной подругой погибшей, подростки употребляли алкоголь на крыше, что могло способствовать происшествию. Правоохранители уже прибыли на место происшествия и проводят дополнительные расследования, чтобы установить все обстоятельства случившегося. На месте была обнаружена курительная трубка, что указывает на возможное наличие других веществ в организме погибшей, кроме алкоголя. Следственные органы работают над тем, чтобы выяснить, как эти факторы могли повлиять на произошедшую трагедию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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