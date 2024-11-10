Шеф полиции Екатеринбурга объявил розыск главы банды налетчиков на «Жизньмарты»

В Екатеринбурге сотрудники полиции разыскивают 19-летнего Рамазана — главаря банды подростков, которые на протяжении нескольких лет грабят точки «Жизньмарта». Операцию взял на контроль глава городского УМВД РФ подполковник Максим Метелица, рассказали в отделении по связям со СМИ ведомства.
«Гражданин, упомянутый в публикации, в том числе проверяется сотрудниками полиции на причастность к преступлениям. По всем фактам проникновений в торговые точки сотрудниками ОВД проводятся проверочные мероприятия, в том числе возбужден ряд уголовных дел по статье 158 УК РФ (кража)», — следует из сообщения. Устанавливаются и другие участники группировки.
Ранее URA.RU писало, что Рамазан начал свою деятельность еще в 15 лет. Сейчас же у него могут быть влиятельные покровители, а его группировка состоит порядка из 20 человек. Эти и другие факты о банде налетчиков — в отдельном материале агентства.
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