Промышленное предприятие пострадало от беспилотника ВСУ в Воронеже

Промышленное предприятие в Воронеже стало жертвой атаки со стороны украинского беспилотника, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В регионе объявлен отбой опасности атаки БПЛА.
«Утром в Воронежской области сбили пять беспилотников. От обломков сбитого БПЛА незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия», — написал Гусев в своем telegram-канале.
По его словам, пожара не произошло. Пострадавших среди людей нет. Гусев напомнил воронежцам о правилах безопасности. «Не приближайтесь к лежащим БПЛА и их фрагментам. В случае обнаружения опасного предмета сообщите по телефону 112», — подчеркнул губернатор.
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