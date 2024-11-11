Промышленное предприятие пострадало от беспилотника ВСУ в Воронеже

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Над Воронежом сбиты пять беспилотников (фото из архива)
Над Воронежом сбиты пять беспилотников (фото из архива) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Промышленное предприятие в Воронеже стало жертвой атаки со стороны украинского беспилотника, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В регионе объявлен отбой опасности атаки БПЛА.

«Утром в Воронежской области сбили пять беспилотников. От обломков сбитого БПЛА незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия», — написал Гусев в своем telegram-канале.

По его словам, пожара не произошло. Пострадавших среди людей нет. Гусев напомнил воронежцам о правилах безопасности. «Не приближайтесь к лежащим БПЛА и их фрагментам. В случае обнаружения опасного предмета сообщите по телефону 112», — подчеркнул губернатор.

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Промышленное предприятие в Воронеже стало жертвой атаки со стороны украинского беспилотника, сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев. В регионе объявлен отбой опасности атаки БПЛА. «Утром в Воронежской области сбили пять беспилотников. От обломков сбитого БПЛА незначительные повреждения получило здание промышленного предприятия», — написал Гусев в своем telegram-канале. По его словам, пожара не произошло. Пострадавших среди людей нет. Гусев напомнил воронежцам о правилах безопасности. «Не приближайтесь к лежащим БПЛА и их фрагментам. В случае обнаружения опасного предмета сообщите по телефону 112», — подчеркнул губернатор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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