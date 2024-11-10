Пермяк угадал все числа в лотерее и выиграл 15 млн рублей

Житель Пермского края стал обладателем суперприза лотереи в размере 15 млн рублей. Он угадал восемь чисел, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
«10 ноября 2024 года в 6362-м тираже государственной лотереи был разыгран многомиллионный суперприз — 15 млн рублей. Победителем стал житель Пермского края», — сообщили в «Столото».
Кто стал победителем, пока неизвестно. Это станет понятно, когда миллионер оформит свой приз. В пресс-службе лотереи рассказали, что пермяку принес удачу билет, который был куплен за 1 тысячу рублей в мобильной версии сайта.
Это уже второй лотерейный миллионер в Пермском крае в ноябре. Ранее URA.RU рассказало, что пермяк выиграл 15,6 млн рублей, купив билет за 100 рублей.
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