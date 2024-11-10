10 ноября 2024

Пермяк угадал все числа в лотерее и выиграл 15 млн рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк купил свой лотерейный билет за 1 тысячу рублей
Пермяк купил свой лотерейный билет за 1 тысячу рублей Фото:

Житель Пермского края стал обладателем суперприза лотереи в размере 15 млн рублей. Он угадал восемь чисел, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

«10 ноября 2024 года в 6362-м тираже государственной лотереи был разыгран многомиллионный суперприз — 15 млн рублей. Победителем стал житель Пермского края», — сообщили в «Столото».

Кто стал победителем, пока неизвестно. Это станет понятно, когда миллионер оформит свой приз. В пресс-службе лотереи рассказали, что пермяку принес удачу билет, который был куплен за 1 тысячу рублей в мобильной версии сайта.

Это уже второй лотерейный миллионер в Пермском крае в ноябре. Ранее URA.RU рассказало, что пермяк выиграл 15,6 млн рублей, купив билет за 100 рублей.

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Житель Пермского края стал обладателем суперприза лотереи в размере 15 млн рублей. Он угадал восемь чисел, сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «10 ноября 2024 года в 6362-м тираже государственной лотереи был разыгран многомиллионный суперприз — 15 млн рублей. Победителем стал житель Пермского края», — сообщили в «Столото». Кто стал победителем, пока неизвестно. Это станет понятно, когда миллионер оформит свой приз. В пресс-службе лотереи рассказали, что пермяку принес удачу билет, который был куплен за 1 тысячу рублей в мобильной версии сайта. Это уже второй лотерейный миллионер в Пермском крае в ноябре. Ранее URA.RU рассказало, что пермяк выиграл 15,6 млн рублей, купив билет за 100 рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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