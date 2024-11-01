01 ноября 2024

Пермяк потратил 100 рублей и выиграл 15,6 миллиона в лотерею

© Служба новостей «URA.RU»
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Пермяк купил лотерейный билет за 100 рублей
Пермяк купил лотерейный билет за 100 рублей Фото:

Житель Пермского края сорвал куш в государственной лотерее и стал обладателем 15,6 млн рублей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».

«2 ноября 2024 года в государственной лотерее был разыгран многомиллионный суперприз — 15,6 млн рублей. Победителем стал участник 124568-го тиража из Пермского края», — сказано в сообщении.

Уточняется, что удачу пермяку принес билет стоимостью 100 рублей, который был приобретен в мобильном приложении. Кто стал миллионером, пока неизвестно.

Ранее URA.RU рассказало, что в октябре 2024 года двое жителей края стали победителями лотерей. Один выиграл 3 млн рублей, а второй — 1 млн рублей.

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Житель Пермского края сорвал куш в государственной лотерее и стал обладателем 15,6 млн рублей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото». «2 ноября 2024 года в государственной лотерее был разыгран многомиллионный суперприз — 15,6 млн рублей. Победителем стал участник 124568-го тиража из Пермского края», — сказано в сообщении. Уточняется, что удачу пермяку принес билет стоимостью 100 рублей, который был приобретен в мобильном приложении. Кто стал миллионером, пока неизвестно. Ранее URA.RU рассказало, что в октябре 2024 года двое жителей края стали победителями лотерей. Один выиграл 3 млн рублей, а второй — 1 млн рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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