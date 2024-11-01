Житель Пермского края сорвал куш в государственной лотерее и стал обладателем 15,6 млн рублей. Об этом сообщили URA.RU в пресс-службе «Столото».
«2 ноября 2024 года в государственной лотерее был разыгран многомиллионный суперприз — 15,6 млн рублей. Победителем стал участник 124568-го тиража из Пермского края», — сказано в сообщении.
Уточняется, что удачу пермяку принес билет стоимостью 100 рублей, который был приобретен в мобильном приложении. Кто стал миллионером, пока неизвестно.
Ранее URA.RU рассказало, что в октябре 2024 года двое жителей края стали победителями лотерей. Один выиграл 3 млн рублей, а второй — 1 млн рублей.
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