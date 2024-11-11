В Кремле отметили нервозность европейских лидеров из-за победы Трампа

Сейчас рано говорить об изменении отношения к России в Европе несмотря на заявления канцлера Германии Олафа Шольца о необходимости диалога с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Пока преждевременно об этом [об изменении отношения к России в Европе] говорить. Мы читаем много информации. Не знаем, насколько она соответствует действительности», — заявил Песков во время концеренц-колла.
В дополнение к этому, представитель Кремля подчеркнул нервозность в европейских странах, связанной с избранием нового президента США Дональда Трампа. Песков также отметил, что Россия будет внимательно наблюдать за тем, как будет складываться дальнейшая внешнеполитическая линия Европы.
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