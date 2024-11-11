Кремль — URA.RU: исключать эскалации в зоне СВО нельзя

В Кремле не исключают эскалации в зоне СВО нельзя
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле не исключают эскалацию в зоне СВО
В Кремле не исключают эскалацию в зоне СВО Фото:

В Кремле не исключают попыток эскалации ситуации в зоне проведения спецоперации из-за настроя европейских элит. Тем не менее, как сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никакие виды вооружений не способны будут изменить динамику СВО.

«Ничего исключать нельзя. Слова европейских лидеров демонстрируют, что они продолжают свою линию и продолжают добиваться стратегического поражения Российской Федерации. Мы же продолжаем спецоперацию до достижения поставленных целей. Динамика в проведении СВО военным хорошо понятна. Они понимают, что происходит. Никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии», — заявил Песков.

Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, по информации издания The Telegraph, могут попытаться убедить Джо Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России до ухода Байдена с поста президента. А в Лондоне хотят сделать все, чтобы «максимально эффективно» использовать оставшиеся пару месяцев.

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В Кремле не исключают попыток эскалации ситуации в зоне проведения спецоперации из-за настроя европейских элит. Тем не менее, как сказал URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, никакие виды вооружений не способны будут изменить динамику СВО. «Ничего исключать нельзя. Слова европейских лидеров демонстрируют, что они продолжают свою линию и продолжают добиваться стратегического поражения Российской Федерации. Мы же продолжаем спецоперацию до достижения поставленных целей. Динамика в проведении СВО военным хорошо понятна. Они понимают, что происходит. Никакие отдельные виды вооружений изменить эту динамику уже не в состоянии», — заявил Песков. Президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, по информации издания The Telegraph, могут попытаться убедить Джо Байдена снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь территории России до ухода Байдена с поста президента. А в Лондоне хотят сделать все, чтобы «максимально эффективно» использовать оставшиеся пару месяцев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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