В Перми скончался ученый-физик Кадыров

Прощание состоялось 11 ноября
В Перми умер доцент кафедры теоретической физики Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ) Дальво Кадыров. Об этом сказано на сайте университета.
«С глубокой скорбью сообщаем, что 7 ноября скончался доцент кафедры теоретической физики Дальво Ибрагимович Кадыров. Гражданская панихида состоялась 11 ноября», — сказано в сообщении.
Дальво Кадыров родился в 1937 году в Татарской АССР. В 1959 году окончил физический факультет Пермского государственного университета. За высокие достижения в научной и преподавательской деятельности в 1975 году получил звание доцента.
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