Депутат думы Урая (ХМАО) Артем Кукушкин угодил под арест по подозрению в наркомании из-за драки со своим помощником, членом общественного совета по ЖКХ Алексеем Бакшеевым. По данным источников URA.RU, скандальный оппозиционер пришел в гости к своей знакомой, там вспыхнул конфликт, переросший в драку. На шум соседи вызвали полицию, которая обнаружила подозрительные свертки.
«Бакшеев присоединился к пьянке, но между ними с Кукушкиным вспыхнул конфликт, они разругались. Дело дошло до драки, соседи вызвали полицию. При обыске в квартире обнаружилось три подозрительных свертка с неустановленным веществом, напоминающим гашиш. Знакомая депутата тоже оказалась избитой, а вот Бакшеев успел покинуть дом до приезда силовиков. Кукушкин два дня просидел под арестом за отказ проходить освидетельствование. Сегодня суд должен определиться с наказанием — Кукушкин может либо получить штраф, либо отправиться под арест еще на 15 суток», — сообщил инсайдер.
Другой собеседник агентства уточнил, что, по его сведениям, два из трех свертков обнаружились в квартире при обыске. «Третий был у Кукушкина с собой. По поводу хранения наркотиков полиция проводит проверку, вопрос о возбуждении уголовного дела будет зависеть от результатов экспертизы содержимого свертков. В случае, если его возбудят, дума будет настаивать на сложении мандата», — отмечает информатор.
Дозвониться до Кукушкина и Бакшеева не удалось. Телефоны обоих политиков оказались выключены.
Пресс-служба УМВД по ХМАО официального подтверждения тому, что драка и наркотики связаны с депутатом, не дает. «В дежурную часть ОМВД России по Ураю поступило сообщение о том, что в одном из домов во 2 микрорайоне города произошёл конфликт, на место прибыл наряд полиции. В ходе осмотра места происшествия сотрудниками полиции было обнаружено 3 свертка с неизвестным веществом. Изъятое отправлено на экспертизу. По данному факту проводится проверка», — прокомментировали в ведомстве.
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