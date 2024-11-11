Осужденный директор курганского завода Филимонов сумел смягчить себе наказание

Курганский суд выпустил директора завода КЗСТ Филимонова из колонии
© Служба новостей «URA.RU»
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Суд перевел осужденного директора завода Кургана на принудительные работы
Суд перевел осужденного директора завода Кургана на принудительные работы Фото:

Осужденный за мошенничество директора завода спецтехники Вячеслав Филимонов выйдет из колонии и будет отбывать остаток срока на принудительных работах. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков.

«Филимонов, который был осужден на пять лет, добился перевода на принудительные работы», — сообщили источники. Бывший директора завода спецтехники был судим за мошенничество при выполнении гособоронзаказа при изготовлении роботов для нужд МЧС. В настоящее время Филимонов готовится к переводу в исправительный центр.

Информация нашла подтверждение в судебной картотеке. Решение о переводе Филимонова на принудительные работы было принято в ходе рассмотрения его апелляционной жалобы. Суд учел, что бизнесмен не имеет взысканий в колонии и активно возмещает ущерб, причиненный преступлением. Решение первой инстанции, отказавшей Филимонову, было отменено. Его направили на принудительные работы с удержанием 15% в пользу государства. Осужденному бизнесмену придется отработать принудительно два года и пять месяцев.

Ранее URA.RU сообщало, что осужденный бизнесмен Филимонов просил выпустить его из колонии и заменить реальный срок более мягким наказанием. Суд рассмотрел жалобу и отказал директору завода, который попал в колонию из-за невыполнения контракта по изготовлению роботов МЧС.

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Осужденный за мошенничество директора завода спецтехники Вячеслав Филимонов выйдет из колонии и будет отбывать остаток срока на принудительных работах. Об этом URA.RU рассказали источники из числа бывших силовиков. «Филимонов, который был осужден на пять лет, добился перевода на принудительные работы», — сообщили источники. Бывший директора завода спецтехники был судим за мошенничество при выполнении гособоронзаказа при изготовлении роботов для нужд МЧС. В настоящее время Филимонов готовится к переводу в исправительный центр. Информация нашла подтверждение в судебной картотеке. Решение о переводе Филимонова на принудительные работы было принято в ходе рассмотрения его апелляционной жалобы. Суд учел, что бизнесмен не имеет взысканий в колонии и активно возмещает ущерб, причиненный преступлением. Решение первой инстанции, отказавшей Филимонову, было отменено. Его направили на принудительные работы с удержанием 15% в пользу государства. Осужденному бизнесмену придется отработать принудительно два года и пять месяцев. Ранее URA.RU сообщало, что осужденный бизнесмен Филимонов просил выпустить его из колонии и заменить реальный срок более мягким наказанием. Суд рассмотрел жалобу и отказал директору завода, который попал в колонию из-за невыполнения контракта по изготовлению роботов МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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