16 июня 2022

Руководителю курганского завода дали срок за роботов для МЧС

© Служба новостей «URA.RU»
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Филимонов. Приговор. Курган
Вячеслава Филимонова приговорили к пяти годам колонии общего режима Фото:

Руководитель «Курганского завода спецтехники» (КЗСТ) Вячеслав Филимонов приговорен к пяти годам колонии по делу о мошенничестве при поставке роботов для нужд МЧС. Он также должен возместить ущерб — более 56 млн рублей. Такое решение принял Курганский городской суд, передает корреспондент URA.RU.

«Признать Филимонова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу заменить с залога на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда», — огласил приговор судья.

Время, которое Филимонов проведет в СИЗО до вступления приговора в законную силу, зачтется в размере один день за полтора дня в колонии общего режима. Залог в размере 500 тысяч рублей вернут. «Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворить, взыскать с Филимонова в счет возмещения материального ущерба в пользу бюджета РФ 56 млн 546 тысяч рублей», — указано в приговоре.

Суд пришел к выводу, что Филимонов совершил мошенничество в отношении МЧС России, поскольку путем обмана он «завладел бюджетными деньгами, представив продукцию ненадлежащего качества и умолчав о ее несоответствии техническому заданию». Доводы защиты и подсудимого, что продукция соответствовала требованиям технического задания, суд признал надуманными, так как «они опровергнуты показаниями свидетелей — сотрудниками спасательных центров России, а также актами об отказе в их приемке, заключениями эксперта».

О задержании Филимонова URA.RU сообщало в марте 2020 года. Его подозревали в покушении на мошенничество. Тогда суд отпустил Филимонова под залог в размере 500 тысяч рублей. Источники сообщали, что речь идет о крупном госконтракте: КЗСТ выиграл торги, поставил не соответствующую техническим требованиям продукцию, но ее все равно приняли. Позже силовики задержали экс-главу ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова. Один из эпизодов касался приемки от КЗСТ неисправных роботов для нужд МЧС. Сейчас Рожкова тоже судят.

Филимонов. Приговор. Курган
Вячеслава Филимонова взяли под стражу в зале суда
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Руководитель «Курганского завода спецтехники» (КЗСТ) Вячеслав Филимонов приговорен к пяти годам колонии по делу о мошенничестве при поставке роботов для нужд МЧС. Он также должен возместить ущерб — более 56 млн рублей. Такое решение принял Курганский городской суд, передает корреспондент URA.RU. «Признать Филимонова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу заменить с залога на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда», — огласил приговор судья. Время, которое Филимонов проведет в СИЗО до вступления приговора в законную силу, зачтется в размере один день за полтора дня в колонии общего режима. Залог в размере 500 тысяч рублей вернут. «Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворить, взыскать с Филимонова в счет возмещения материального ущерба в пользу бюджета РФ 56 млн 546 тысяч рублей», — указано в приговоре. Суд пришел к выводу, что Филимонов совершил мошенничество в отношении МЧС России, поскольку путем обмана он «завладел бюджетными деньгами, представив продукцию ненадлежащего качества и умолчав о ее несоответствии техническому заданию». Доводы защиты и подсудимого, что продукция соответствовала требованиям технического задания, суд признал надуманными, так как «они опровергнуты показаниями свидетелей — сотрудниками спасательных центров России, а также актами об отказе в их приемке, заключениями эксперта». О задержании Филимонова URA.RU сообщало в марте 2020 года. Его подозревали в покушении на мошенничество. Тогда суд отпустил Филимонова под залог в размере 500 тысяч рублей. Источники сообщали, что речь идет о крупном госконтракте: КЗСТ выиграл торги, поставил не соответствующую техническим требованиям продукцию, но ее все равно приняли. Позже силовики задержали экс-главу ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова. Один из эпизодов касался приемки от КЗСТ неисправных роботов для нужд МЧС. Сейчас Рожкова тоже судят.
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© Служба новостей «URA.RU»
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