Руководителю курганского завода дали срок за роботов для МЧС

Вячеслава Филимонова приговорили к пяти годам колонии общего режима Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Руководитель «Курганского завода спецтехники» (КЗСТ) Вячеслав Филимонов приговорен к пяти годам колонии по делу о мошенничестве при поставке роботов для нужд МЧС. Он также должен возместить ущерб — более 56 млн рублей. Такое решение принял Курганский городской суд, передает корреспондент URA.RU.

«Признать Филимонова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ. Назначить ему наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Меру пресечения до вступления приговора в законную силу заменить с залога на заключение под стражу, взять его под стражу в зале суда», — огласил приговор судья.

Время, которое Филимонов проведет в СИЗО до вступления приговора в законную силу, зачтется в размере один день за полтора дня в колонии общего режима. Залог в размере 500 тысяч рублей вернут. «Гражданский иск представителя потерпевшего удовлетворить, взыскать с Филимонова в счет возмещения материального ущерба в пользу бюджета РФ 56 млн 546 тысяч рублей», — указано в приговоре.

Суд пришел к выводу, что Филимонов совершил мошенничество в отношении МЧС России, поскольку путем обмана он «завладел бюджетными деньгами, представив продукцию ненадлежащего качества и умолчав о ее несоответствии техническому заданию». Доводы защиты и подсудимого, что продукция соответствовала требованиям технического задания, суд признал надуманными, так как «они опровергнуты показаниями свидетелей — сотрудниками спасательных центров России, а также актами об отказе в их приемке, заключениями эксперта».

О задержании Филимонова URA.RU сообщало в марте 2020 года. Его подозревали в покушении на мошенничество. Тогда суд отпустил Филимонова под залог в размере 500 тысяч рублей. Источники сообщали, что речь идет о крупном госконтракте: КЗСТ выиграл торги, поставил не соответствующую техническим требованиям продукцию, но ее все равно приняли. Позже силовики задержали экс-главу ГУ МЧС по Курганской области Олега Рожкова. Один из эпизодов касался приемки от КЗСТ неисправных роботов для нужд МЧС. Сейчас Рожкова тоже судят.

Вячеслава Филимонова взяли под стражу в зале суда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

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