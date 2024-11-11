Защита осужденной за госизмену свердловчанки Карелиной не смогла обжаловать приговор

Второй апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор екатеринбурженки с двойным гражданством РФ и США Ксении Карелиной, осужденной на 12 лет за госизмену. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе Свердловского облсуда.
«Апелляционная жалоба защитника оставлена без удовлетворения. Таким образом, приговор вступил в законную силу», — пояснили в инстанции.
Карелину задержали в феврале текущего года. По версии следствия, она переводила деньги украинской армии. Ее защитник после приговора заявил, что Карелина не знала, что деньги из фонда пойдут на эти нужды. 15 августа облсуд назначил ей 12 лет колонии, а 17 августа она решила обжаловать приговор. Подробнее об истории — в сюжете URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!