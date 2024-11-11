Челябинский автоцентр обязали вернуть государству крупный земельный участок

Арбитражный суд Челябинской области обязал автоцентр «Регинас» вернуть государству крупный земельный участок в Сосновском районе. Как следует из материалов дела, истцом выступило Росимущество.
«Исковые требования удовлетворить. Расторгнуть договор аренды земельного участка из земель населенных пунктов, заключенный Межрегиональным территориальным управлением Росимущества и ООО „Регинас“», — отмечено в решении суда.
Площадь участка составила 44,6 тысячи кв метров. Договор аренды земли был заключен в августе 2008 года. Согласно кадастровой карте, недвижимость предназначена для научно-исследовательских и экспериментальных работ. Стоимость имущества составила 260 тысяч рублей.
«Регинас» теперь обязан вернуть недвижимость Росимуществу. Третьим лицом в процессе выступил аграрный научно-исследовательский центр Российской академии наук.
При подготовке материала URA.RU направило запросы к обеим сторонам спора. К моменту публикации истец и ответчик процесс не прокомментировали. Решение в силу не вступило.
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