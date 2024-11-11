Челябинский автоцентр обязали вернуть государству крупный земельный участок

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Автоцентр оставили без земли для научных испытаний
Автоцентр оставили без земли для научных испытаний Фото:

Арбитражный суд Челябинской области обязал автоцентр «Регинас» вернуть государству крупный земельный участок в Сосновском районе. Как следует из материалов дела, истцом выступило Росимущество.

«Исковые требования удовлетворить. Расторгнуть договор аренды земельного участка из земель населенных пунктов, заключенный Межрегиональным территориальным управлением Росимущества и ООО „Регинас“», — отмечено в решении суда.

Площадь участка составила 44,6 тысячи кв метров. Договор аренды земли был заключен в августе 2008 года. Согласно кадастровой карте, недвижимость предназначена для научно-исследовательских и экспериментальных работ. Стоимость имущества составила 260 тысяч рублей.

«Регинас» теперь обязан вернуть недвижимость Росимуществу. Третьим лицом в процессе выступил аграрный научно-исследовательский центр Российской академии наук.

При подготовке материала URA.RU направило запросы к обеим сторонам спора. К моменту публикации истец и ответчик процесс не прокомментировали. Решение в силу не вступило.

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Арбитражный суд Челябинской области обязал автоцентр «Регинас» вернуть государству крупный земельный участок в Сосновском районе. Как следует из материалов дела, истцом выступило Росимущество. «Исковые требования удовлетворить. Расторгнуть договор аренды земельного участка из земель населенных пунктов, заключенный Межрегиональным территориальным управлением Росимущества и ООО „Регинас“», — отмечено в решении суда. Площадь участка составила 44,6 тысячи кв метров. Договор аренды земли был заключен в августе 2008 года. Согласно кадастровой карте, недвижимость предназначена для научно-исследовательских и экспериментальных работ. Стоимость имущества составила 260 тысяч рублей. «Регинас» теперь обязан вернуть недвижимость Росимуществу. Третьим лицом в процессе выступил аграрный научно-исследовательский центр Российской академии наук. При подготовке материала URA.RU направило запросы к обеим сторонам спора. К моменту публикации истец и ответчик процесс не прокомментировали. Решение в силу не вступило.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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