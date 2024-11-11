В Челябинске сорван концерт цыганского певца Марцинкевича

© Служба новостей «URA.RU»
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Новая дата концерта не была названа
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Цыганский исполнитель Александр Марцинкевич должен был выступить в Челябинске 19 ноября со своим шоу, организованном совместно с группой «Кабриолет». Однако концерт отменили более чем за неделю до мероприятия. Сообщение об этом появилось на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).

«Концерт Александр Марцинкевич и группа „Кабриолет“, заявленный на 19 ноября, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится на сайте.

Как уточняют в описании к концерту, Марцинкевич должен был представить программу «Любимое и лучшее». Одними из популярных его песен являются: «Цепи», «Ангел-хранитель», «Косяк» и другие. Согласно данным сервиса «Яндекс Музыка», у артиста насчитывается более 300 тысяч прослушиваний в месяц.

Агентство URA.RU пыталось связаться с организатором концерта Александра Марцинкевича, чтобы узнать причину отмены выступления. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.

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Цыганский исполнитель Александр Марцинкевич должен был выступить в Челябинске 19 ноября со своим шоу, организованном совместно с группой «Кабриолет». Однако концерт отменили более чем за неделю до мероприятия. Сообщение об этом появилось на сайте городских зрелищных касс (ГЗК). «Концерт Александр Марцинкевич и группа „Кабриолет“, заявленный на 19 ноября, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится на сайте. Как уточняют в описании к концерту, Марцинкевич должен был представить программу «Любимое и лучшее». Одними из популярных его песен являются: «Цепи», «Ангел-хранитель», «Косяк» и другие. Согласно данным сервиса «Яндекс Музыка», у артиста насчитывается более 300 тысяч прослушиваний в месяц. Агентство URA.RU пыталось связаться с организатором концерта Александра Марцинкевича, чтобы узнать причину отмены выступления. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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