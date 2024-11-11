В Челябинске сорван концерт цыганского певца Марцинкевича

Цыганский исполнитель Александр Марцинкевич должен был выступить в Челябинске 19 ноября со своим шоу, организованном совместно с группой «Кабриолет». Однако концерт отменили более чем за неделю до мероприятия. Сообщение об этом появилось на сайте городских зрелищных касс (ГЗК).
«Концерт Александр Марцинкевич и группа „Кабриолет“, заявленный на 19 ноября, отменяется. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится на сайте.
Как уточняют в описании к концерту, Марцинкевич должен был представить программу «Любимое и лучшее». Одними из популярных его песен являются: «Цепи», «Ангел-хранитель», «Косяк» и другие. Согласно данным сервиса «Яндекс Музыка», у артиста насчитывается более 300 тысяч прослушиваний в месяц.
Агентство URA.RU пыталось связаться с организатором концерта Александра Марцинкевича, чтобы узнать причину отмены выступления. На момент публикации ответа не последовало. Он будет опубликован после получения.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!