В Кургане планируют поставить елку в ЦПКиО

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В ЦПКиО планируют установить новогодию елку за 900 тысяч рублей
В ЦПКиО планируют установить новогодию елку за 900 тысяч рублей Фото:

В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане планируют установить елку высотой до 9,5 метра. На ее покупку власти города готовы потратить около 900 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок. 

«Поставка искусственной ели с елочными украшениями и декоративным ограждением. Начальная цена: 898 463 рублей», — говорится в аукционной документации. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 ноября. 

Подрядчику необходимо будет поставить в главный парк Курган искусственную елку высотой 9-9,5 метра. Кроме того, ее нужно будет украсить праздничными шарами в количестве более 100 штук и светодиодными гирляндами. 

Ранее URA.RU писало, что в Кургане на установку елки и катка на центральной площади потратят более 13 миллионов рублей. Также планируется строительство ледового городка на пять миллионов рублей. 

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В Центральном парке культуры и отдыха (ЦПКиО) в Кургане планируют установить елку высотой до 9,5 метра. На ее покупку власти города готовы потратить около 900 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте госзакупок.  «Поставка искусственной ели с елочными украшениями и декоративным ограждением. Начальная цена:  898 463 рублей», — говорится в аукционной документации. Заявки на участие в торгах принимаются до 19 ноября.  Подрядчику необходимо будет поставить в главный парк Курган искусственную елку высотой 9-9,5 метра. Кроме того, ее нужно будет украсить праздничными шарами в количестве более 100 штук и светодиодными гирляндами.  Ранее URA.RU писало, что в Кургане на установку елки и катка на центральной площади потратят более 13 миллионов рублей. Также планируется строительство ледового городка на пять миллионов рублей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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