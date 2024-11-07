07 ноября 2024

Курганские власти сэкономят миллионы на новогодней елке и ледовом городке

© Служба новостей «URA.RU»
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В Кургане сэкономят на праздничной елке и ледовом городке пять млн рублей
В Кургане сэкономят на праздничной елке и ледовом городке пять млн рублей Фото:

В Кургане на Новый год сэкономят на праздничном оформлении центральной площади. На установку елки с шатром, строительство ледового городка и катка власти потратят на пять миллионов рублей меньше, чем в прошлом году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

«Выполнение работ по сборке каркаса елки со светодиодным шатром, ограждению от проезжей части, изготовлению катка на центральной площади им. В . И. Ленина к празднику „Елка-2025. Начальная цена: 13 150 000 рублей“, — указано в аукционной документации. На изготовление и установку ледового городка выделено свыше пяти млн рублей.

В прошлом году на устройство новогодней елки, шатра и катка было потрачено 17,1 млн рублей. В стоимость работ также входило создание ледяных фигур Деда Мороза и Снегурочки, украшение семи елей. На ледовый городок в 2023 году выделялось свыше шести млн рублей. На праздник «Елка-2024» власти города планируют потратить чуть более пяти млн. На эти деньги установят ледяные фигуры  «Конек Горбунок и кони», горку с подсветкой и лабиринт «Царь Салтан».

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В Кургане на Новый год сэкономят на праздничном оформлении центральной площади. На установку елки с шатром, строительство ледового городка и катка власти потратят на пять миллионов рублей меньше, чем в прошлом году. Информация об этом размещена на сайте госзакупок. «Выполнение работ по сборке каркаса елки со светодиодным шатром, ограждению от проезжей части, изготовлению катка на центральной площади им. В . И. Ленина к празднику „Елка-2025. Начальная цена: 13 150 000 рублей“, — указано в аукционной документации. На изготовление и установку ледового городка выделено свыше пяти млн рублей. В прошлом году на устройство новогодней елки, шатра и катка было потрачено 17,1 млн рублей. В стоимость работ также входило создание ледяных фигур Деда Мороза и Снегурочки, украшение семи елей. На ледовый городок в 2023 году выделялось свыше шести млн рублей. На праздник «Елка-2024» власти города планируют потратить чуть более пяти млн. На эти деньги установят ледяные фигуры  «Конек Горбунок и кони», горку с подсветкой и лабиринт «Царь Салтан».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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