«Ариэль» и «Ирония судьбы» выступят в Челябинске

Вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль» и группа «Ирония судьбы», художественным руководителем которой является народный артист РФ Олег Митяев, выступят на VII Южно-Уральском гражданском форуме. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.
«В рамках VII Южно-Уральского гражданского форума 12 ноября состоится торжественный вечер. В мероприятии примут участие: вокально-инструментальный ансамбль „Ариэль“, группа „Ирония судьбы“ (художественный руководитель Олег Митяев, народный артист России) и народная артистка России Наталья Заварзина», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Мероприятие пройдет в MTS LIVE ХОЛЛ ТРК «Таганай» по улице Труда. Начало — в 18:30.
Темой Южно-Уральского гражданского форума станет «Глобальные тренды и вызовы для НКО — новое будущее». В программе мастер-сессии, семинары, дискуссии и круглые столы. В пленарной дискуссии участие примет губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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