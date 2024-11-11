«Ариэль» и «Ирония судьбы» выступят в Челябинске

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Мероприятие пройдет в центре «Таганай»
Мероприятие пройдет в центре «Таганай» Фото:

Вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль» и группа «Ирония судьбы», художественным руководителем которой является народный артист РФ Олег Митяев, выступят на VII Южно-Уральском гражданском форуме. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба областного правительства.

«В рамках VII Южно-Уральского гражданского форума 12 ноября состоится торжественный вечер. В мероприятии примут участие: вокально-инструментальный ансамбль „Ариэль“, группа „Ирония судьбы“ (художественный руководитель Олег Митяев, народный артист России) и народная артистка России Наталья Заварзина», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Мероприятие пройдет в MTS LIVE ХОЛЛ ТРК «Таганай» по улице Труда. Начало — в 18:30.

Темой Южно-Уральского гражданского форума станет «Глобальные тренды и вызовы для НКО — новое будущее». В программе мастер-сессии, семинары, дискуссии и круглые столы. В пленарной дискуссии участие примет губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

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Вокально-инструментальный ансамбль «Ариэль» и группа «Ирония судьбы», художественным руководителем которой является народный артист РФ Олег Митяев, выступят на VII Южно-Уральском гражданском форуме. Об этом 11 ноября сообщает пресс-служба областного правительства. «В рамках VII Южно-Уральского гражданского форума 12 ноября состоится торжественный вечер. В мероприятии примут участие: вокально-инструментальный ансамбль „Ариэль“, группа „Ирония судьбы“ (художественный руководитель Олег Митяев, народный артист России) и народная артистка России Наталья Заварзина», — сообщает пресс-служба правительства Челябинской области. Мероприятие пройдет в MTS LIVE ХОЛЛ ТРК «Таганай» по улице Труда. Начало — в 18:30. Темой Южно-Уральского гражданского форума станет «Глобальные тренды и вызовы для НКО — новое будущее». В программе мастер-сессии, семинары, дискуссии и круглые столы. В пленарной дискуссии участие примет губернатор Челябинской области Алексей Текслер.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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