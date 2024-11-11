В Челябинской области сократилось производств раков и рыбы

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Переработка раков и рыбы снизилась, но улов стал выше
Переработка раков и рыбы снизилась, но улов стал выше Фото:

По итогам девяти месяцев в Челябинской области сократилось производство раков и рыбы в сравнении с тем же периодом 2023 года. Как следует из данных Челябинскстата, продукции переработано на 11,3% меньше, чем год назад.

«Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков: январь-сентябрь 2024 года к тому же периоду 2023 года — 88,7% (то есть снижение составило 11,3% — здесь и далее прим. URA.RU). Показатель в сентябре 2024 года к сентябрю 2023 года — 71,9% (снижение достигло 28,1%)», — отметил в отчете Челябинскстат.

Челябинские компании произвели вяленой рыбы почти столько же, как и год назад. Зато соленой значительно меньше: падение в сентябре месяц к месяцу составило 38,1%.

В сентябре к августу 2024 года экономисты заметили увеличение производства. Превышение составило 2,3%. Как URA.RU пояснил председатель ассоциации работодателей рыбохозяйственного комплекса региона Евгений Рындин, это связано с тем, что в регионе основной лов хозяйства ведут в осенний период. Артели еще только заканчивают рыбачить, некоторые достают рыбу из-подо льда.

«В осенний период идет путина сиговых. Карповыми челябинские рыбоводные участки водоемы не зарыбляют. В уходящем сезоне улов был выше, чем год назад. Его подсчитают только теперь», — добавил Рындин.

Рыбоводы обсудили с региональным минсельхозом меры господдержки. В качестве предложений прозвучало выделить матпомощь на зарыбление участков, компенсировать часть расходов на покупку посадочного материала, дотировать продажи.

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По итогам девяти месяцев в Челябинской области сократилось производство раков и рыбы в сравнении с тем же периодом 2023 года. Как следует из данных Челябинскстата, продукции переработано на 11,3% меньше, чем год назад. «Переработка и консервирование рыбы, ракообразных и моллюсков: январь-сентябрь 2024 года к тому же периоду 2023 года — 88,7% (то есть снижение составило 11,3% — здесь и далее прим. URA.RU). Показатель в сентябре 2024 года к сентябрю 2023 года — 71,9% (снижение достигло 28,1%)», — отметил в отчете Челябинскстат. Челябинские компании произвели вяленой рыбы почти столько же, как и год назад. Зато соленой значительно меньше: падение в сентябре месяц к месяцу составило 38,1%. В сентябре к августу 2024 года экономисты заметили увеличение производства. Превышение составило 2,3%. Как URA.RU пояснил председатель ассоциации работодателей рыбохозяйственного комплекса региона Евгений Рындин, это связано с тем, что в регионе основной лов хозяйства ведут в осенний период. Артели еще только заканчивают рыбачить, некоторые достают рыбу из-подо льда. «В осенний период идет путина сиговых. Карповыми челябинские рыбоводные участки водоемы не зарыбляют. В уходящем сезоне улов был выше, чем год назад. Его подсчитают только теперь», — добавил Рындин. Рыбоводы обсудили с региональным минсельхозом меры господдержки. В качестве предложений прозвучало выделить матпомощь на зарыбление участков, компенсировать часть расходов на покупку посадочного материала, дотировать продажи.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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