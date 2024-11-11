Екатеринбургская больница попала под проверку после скандала с вдовой бойца СВО

В Екатеринбурге в результате прокурорской проверки обнаружены нарушения в работе Центральной городской больницы №2 при оказании медпомощи. Проверка проведена после обращения вдовы участника спецоперации РФ на Украине, которая столкнулась с длительным ожиданием приема у травматолога-ортопеда, рассказали в пресс-службе управления Генпрокуратуры России по УрФО.
«Установлено, что больница укомплектована врачебными кадрами на 100%, вместе с тем зафиксировано длительное ожидание гражданами приема у травматологов, что в том числе связано с непринятием мер по корректировке графиков оказания медицинской помощи», — следует из сообщения. Главврачу внесли представление.
После проверки также в штат учреждения дополнительно трудоустроен врач-травматолог, перераспределена нагрузка на сотрудников. «Обеспечен прием члена семьи участника спецоперации во внеочередном порядке», — пояснили в ведомстве.
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