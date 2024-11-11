Бывший вице-мэр из ХМАО стал фигурантом уголовного дела. Инсайд

Экс-замглавы Нефтеюганска Бондаренко подозревают в незаконной передаче земли
© Служба новостей «URA.RU»
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Бывшего вице-мэра Нефтеюганска подозревают в незаконной передаче земли
Бывшего вице-мэра Нефтеюганска подозревают в незаконной передаче земли Фото:

Бывший вице-мэр Нефтеюганска Алексей Бондаренко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий. По данным источников URA.RU, заместитель, работавший при экс-мэре города Эльвире Бугай, согласовал передачу земли, где должна была быть построена художественная галерея «Югория», под магазин «Магнит».

«По версии следствия, Бондаренко в сговоре с местными предпринимателями Василием Тотовым, Максимом Хаттори и Лавиком Аливердиевым (они также проходят по уголовному делу как подозреваемые в мошенничестве), организовали изменение назначения земельного участка. Бондаренко подозревают в предоставлении ложного ответа на запрос Госкадастра о том, что на ней можно строить торговый центр. Ущерб бюджету составил 17 миллионов рублей», — сообщает инсайдер URA.RU.

Другой источник уточняет, что когда объект был построен, Бондаренко принял работы, хотя назначению земли здание не соответствовало. «После ввода объекта он провел изменение назначения земли, а предприниматели сдали помещение магазину», — отмечает инсайдер.

В пресс-службы управлений МВД и Следственного комитета по ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.

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Бывший вице-мэр Нефтеюганска Алексей Бондаренко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий. По данным источников URA.RU, заместитель, работавший при экс-мэре города Эльвире Бугай, согласовал передачу земли, где должна была быть построена художественная галерея «Югория», под магазин «Магнит». «По версии следствия, Бондаренко в сговоре с местными предпринимателями Василием Тотовым, Максимом Хаттори и Лавиком Аливердиевым (они также проходят по уголовному делу как подозреваемые в мошенничестве), организовали изменение назначения земельного участка. Бондаренко подозревают в предоставлении ложного ответа на запрос Госкадастра о том, что на ней можно строить торговый центр. Ущерб бюджету составил 17 миллионов рублей», — сообщает инсайдер URA.RU. Другой источник уточняет, что когда объект был построен, Бондаренко принял работы, хотя назначению земли здание не соответствовало. «После ввода объекта он провел изменение назначения земли, а предприниматели сдали помещение магазину», — отмечает инсайдер. В пресс-службы управлений МВД и Следственного комитета по ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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