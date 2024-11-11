Бывший вице-мэр Нефтеюганска Алексей Бондаренко стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве и превышении должностных полномочий. По данным источников URA.RU, заместитель, работавший при экс-мэре города Эльвире Бугай, согласовал передачу земли, где должна была быть построена художественная галерея «Югория», под магазин «Магнит».
«По версии следствия, Бондаренко в сговоре с местными предпринимателями Василием Тотовым, Максимом Хаттори и Лавиком Аливердиевым (они также проходят по уголовному делу как подозреваемые в мошенничестве), организовали изменение назначения земельного участка. Бондаренко подозревают в предоставлении ложного ответа на запрос Госкадастра о том, что на ней можно строить торговый центр. Ущерб бюджету составил 17 миллионов рублей», — сообщает инсайдер URA.RU.
Другой источник уточняет, что когда объект был построен, Бондаренко принял работы, хотя назначению земли здание не соответствовало. «После ввода объекта он провел изменение назначения земли, а предприниматели сдали помещение магазину», — отмечает инсайдер.
В пресс-службы управлений МВД и Следственного комитета по ХМАО направлены запросы. Ответы ожидаются.
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