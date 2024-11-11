На Уралмаше девушка покончила с собой

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Обзорная по городу. Пермь , мвд, полиция, правоохранительные органы, правоохранительная деятельность
ЧП произошло на улице Ломоносова (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге на Уралмаше, по предварительным данным, покончила с собой 16-летняя девушка. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.

По первым сведениям, погибшей якобы оказалась 12-летняя школьница. Но информация не подтвердилась. «Труп нашли прохожие возле дома по улице Ломоносова, 63», — сказал собеседник агентства.

На месте происшествия работают спецслужбы. В свердловском СКР от комментариев по теме отказались.

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В Екатеринбурге на Уралмаше, по предварительным данным, покончила с собой 16-летняя девушка. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах. По первым сведениям, погибшей якобы оказалась 12-летняя школьница. Но информация не подтвердилась. «Труп нашли прохожие возле дома по улице Ломоносова, 63», — сказал собеседник агентства. На месте происшествия работают спецслужбы. В свердловском СКР от комментариев по теме отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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