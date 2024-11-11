На Уралмаше девушка покончила с собой

ЧП произошло на улице Ломоносова (архивное фото)
В Екатеринбурге на Уралмаше, по предварительным данным, покончила с собой 16-летняя девушка. Об этом URA.RU сообщил источник в экстренных службах.
По первым сведениям, погибшей якобы оказалась 12-летняя школьница. Но информация не подтвердилась. «Труп нашли прохожие возле дома по улице Ломоносова, 63», — сказал собеседник агентства.
На месте происшествия работают спецслужбы. В свердловском СКР от комментариев по теме отказались.
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