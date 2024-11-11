Путин разрешил «Сургутнефтегазу» скрывать данные о результатах работы

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«Сургутнефтегазу» разрешили скрывать финансовые отчеты
«Сургутнефтегазу» разрешили скрывать финансовые отчеты Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий нефтяной компании «Сургутнефтегаз», зарегистрированной в ХМАО, скрывать данные о результатах производственной деятельности. Согласно документу, предприятие получило право самостоятельно решать, какую информацию раскрывать.

«Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и объем информации, подлежащей раскрытию и предоставлению, ПАО „Сургутнефтегаз“. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — сообщается в указе президента, который есть в распоряжении агентства URA.RU.

Этот указ является продолжением аналогичных документов, принятых ранее в отношении других крупных предприятий нефтегазовой отрасли. Так, в ноябре 2023 года аналогичные права получили дочерние общества компании «Газпром» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), включая «Евротек-Югра» в Урае, «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром трансгаз Югорск». До этого, осенью 2023 года, в перечень были добавлены несколько дочерних компаний «Славнефти», включая «Славнефть-Мегионнефтегаз» и «Славнефть-Мегионнефтегазгеология».

Ранее URA.RU писало, что Путин разрешил нефтяным компаниям из ХМАО самим решать вопрос о публикации отчетов о результатах производственной деятельности. Всего в перечень вошло 94 российских предприятия.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, разрешающий нефтяной компании «Сургутнефтегаз», зарегистрированной в ХМАО, скрывать данные о результатах производственной деятельности. Согласно документу, предприятие получило право самостоятельно решать, какую информацию раскрывать. «Внести в перечень российских хозяйственных обществ, которые вправе самостоятельно определять состав и объем информации, подлежащей раскрытию и предоставлению, ПАО „Сургутнефтегаз“. Указ вступает в силу со дня его официального опубликования», — сообщается в указе президента, который есть в распоряжении агентства URA.RU. Этот указ является продолжением аналогичных документов, принятых ранее в отношении других крупных предприятий нефтегазовой отрасли. Так, в ноябре 2023 года аналогичные права получили дочерние общества компании «Газпром» в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), включая «Евротек-Югра» в Урае, «Газпром трансгаз Сургут» и «Газпром трансгаз Югорск». До этого, осенью 2023 года, в перечень были добавлены несколько дочерних компаний «Славнефти», включая «Славнефть-Мегионнефтегаз» и «Славнефть-Мегионнефтегазгеология». Ранее URA.RU писало, что Путин разрешил нефтяным компаниям из ХМАО самим решать вопрос о публикации отчетов о результатах производственной деятельности. Всего в перечень вошло 94 российских предприятия.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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