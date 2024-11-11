Жители ХМАО массово жалуются на работу общественного транспорта

Жители Сургута и Ханты- Мансийска жалуются на работу общественного транспорта. Об этом югорчане массово пишут в соцсетях.
«Что у нас происходит с общественным транспортом? Движение автобусов не соответствует расписанию! Приходится стоять по 40 минут в ожидании, причем за окном сейчас -10°C, а что в морозы будет?», — возмутилась жительница в паблике VK «Типичный Ханты-Мансийск».
В микрорайоне Восточный Ханты-Мансийска ходит всего лишь один автобус №5. По словам местных жителей, водитель неправильно выполняет маршрут, поэтому приходится подолгу стоять на остановке. В Сургуте сложилась похожая ситуация: югорчане пожаловались на несоответствие расписания автобуса №47, им пришлось ожидать более получаса, пока приедет общественный транспорт.
Журналист URA.RU направил запрос в администрацию города Сургута и Ханты-Мансийска. Ответ ожидается.
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