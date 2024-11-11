Жители ХМАО массово жалуются на работу общественного транспорта

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Югорчане жалуются на долгое ожидание автобусов
Югорчане жалуются на долгое ожидание автобусов Фото:

Жители Сургута и Ханты- Мансийска жалуются на работу общественного транспорта. Об этом югорчане массово пишут в соцсетях.

«Что у нас происходит с общественным транспортом? Движение автобусов не соответствует расписанию! Приходится стоять по 40 минут в ожидании, причем за окном сейчас -10°C, а что в морозы будет?», — возмутилась жительница в паблике VK «Типичный Ханты-Мансийск».

В микрорайоне Восточный Ханты-Мансийска ходит всего лишь один автобус №5. По словам местных жителей, водитель неправильно выполняет маршрут, поэтому приходится подолгу стоять на остановке. В Сургуте сложилась похожая ситуация: югорчане пожаловались на несоответствие расписания автобуса №47, им пришлось ожидать более получаса, пока приедет общественный транспорт.

Журналист URA.RU направил запрос в администрацию города Сургута и Ханты-Мансийска. Ответ ожидается.

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Жители Сургута и Ханты- Мансийска жалуются на работу общественного транспорта. Об этом югорчане массово пишут в соцсетях. «Что у нас происходит с общественным транспортом? Движение автобусов не соответствует расписанию! Приходится стоять по 40 минут в ожидании, причем за окном сейчас -10°C, а что в морозы будет?», — возмутилась жительница в паблике VK «Типичный Ханты-Мансийск». В микрорайоне Восточный Ханты-Мансийска ходит всего лишь один автобус №5. По словам местных жителей, водитель неправильно выполняет маршрут, поэтому приходится подолгу стоять на остановке. В Сургуте сложилась похожая ситуация: югорчане пожаловались на несоответствие расписания автобуса №47, им пришлось ожидать более получаса, пока приедет общественный транспорт. Журналист URA.RU направил запрос в администрацию города Сургута и Ханты-Мансийска. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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