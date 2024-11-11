Челябинка в программе «Мужское/Женское» рассказала о подтоплении дома фекалиями

Жительница Челябинска Татьяна Минина в программе «Мужское/Женское» на «Первом канале» рассказал о подтоплении дома водой и фекальными стоками, что приводит к разрастанию популяции мошек и комаров. Об этом 11 ноября сообщила пресс-служба телеканала.
«У нас в студии Татьяна Минина, и она хочет привлечь внимание к проблемам своего поселка в Челябинске, микрорайона Композит ЧКПЗ. Жители частного сектора ежедневно сталкиваются с серьезными неудобствами: дома подтапливаются водой и фекальными стоками, что приводит к разрастанию популяций мошек и комаров», — говорится в описании программы на сайте телеканала. Сама Татьяна в эфире рассказала, что дома на стенах растут грибы, а мошки людей просто съедают.
Центральной канализации нет и вдоль домов вырыты ливневки, которые с нагрузкой не справляются, рассказала женщина. После очередного потопа дом Татьяны стал рушиться, но признавать его аварийным чиновники отказываются. «Терпеть такие условия жизни больше невозможно. Из-за этого у нас постоянно отключают воды, отопление, свет. Даже в минус 40», — говорит Татьяна. Программа выйдет в эфир 11 ноября.
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