В пермской деревне открылась новая школа

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В новой школе сделают упор на изучение современных технологий.
В новой школе сделают упор на изучение современных технологий. Фото:

В деревне Кондратово (Пермский край) открылась школа «Сфера». В ней будет сделан упор на изучение современных технологий, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.

«С 12 ноября начнутся занятия в новой школе „Сфера“ в Кондратово. Здесь будут учиться ребята с 1 по 11 классы. Помимо обучения общеобразовательным предметам, в школе сделают упор на изучение современных технологий», — сообщил губернатор.

Он отметил, что в школе есть три просторных спортзала и площадка на улице, современный актовый зал, швейная мастерская для девочек и кабинет для уроков труда у мальчиков. В учреждении будут работать спортивный клуб, театральная студия, студия анимации, кабинет прототипирования. Кроме традиционных предметов ребят обучат агроробототехнике, цифровоому искусству, интернет-журналистике, фиджитал-спорту.

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В деревне Кондратово (Пермский край) открылась школа «Сфера». В ней будет сделан упор на изучение современных технологий, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «С 12 ноября начнутся занятия в новой школе „Сфера“ в Кондратово. Здесь будут учиться ребята с 1 по 11 классы. Помимо обучения общеобразовательным предметам, в школе сделают упор на изучение современных технологий», — сообщил губернатор. Он отметил, что в школе есть три просторных спортзала и площадка на улице, современный актовый зал, швейная мастерская для девочек и кабинет для уроков труда у мальчиков. В учреждении будут работать спортивный клуб, театральная студия, студия анимации, кабинет прототипирования. Кроме традиционных предметов ребят обучат агроробототехнике, цифровоому искусству, интернет-журналистике, фиджитал-спорту.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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