В пермской деревне открылась новая школа

В деревне Кондратово (Пермский край) открылась школа «Сфера». В ней будет сделан упор на изучение современных технологий, рассказал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
«С 12 ноября начнутся занятия в новой школе „Сфера“ в Кондратово. Здесь будут учиться ребята с 1 по 11 классы. Помимо обучения общеобразовательным предметам, в школе сделают упор на изучение современных технологий», — сообщил губернатор.
Он отметил, что в школе есть три просторных спортзала и площадка на улице, современный актовый зал, швейная мастерская для девочек и кабинет для уроков труда у мальчиков. В учреждении будут работать спортивный клуб, театральная студия, студия анимации, кабинет прототипирования. Кроме традиционных предметов ребят обучат агроробототехнике, цифровоому искусству, интернет-журналистике, фиджитал-спорту.
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