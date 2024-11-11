В Нижнем Тагиле школьники осквернили «Вечный огонь»

В Нижнем Тагиле трое ребят 9-11 лет закидали снегом пламя «Вечного огня» и попали под проверку местной прокуратуры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.
«Трое несовершеннолетних, находясь на территории мемориального комплекса „Аллея Славы“, расположенного на площади Славы, пренебрегая общепринятыми нормами поведения, бросали комки снега в пламя мемориала „Вечный огонь“», — следует из сообщения. Известно, что дети учатся в одной школе.
Сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку действиям не только подростков, но и ответственности органов системы профилактики и образовательного учреждения. В случае выявления нарушений будут рассмотрены вопросы ответственности всех замешанных сторон.
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