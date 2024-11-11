В Нижнем Тагиле школьники осквернили «Вечный огонь»

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Инцидент произошел на «Аллее Славы» (архивное фото)
Инцидент произошел на «Аллее Славы» (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле трое ребят 9-11 лет закидали снегом пламя «Вечного огня» и попали под проверку местной прокуратуры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства.

«Трое несовершеннолетних, находясь на территории мемориального комплекса „Аллея Славы“, расположенного на площади Славы, пренебрегая общепринятыми нормами поведения, бросали комки снега в пламя мемориала „Вечный огонь“», — следует из сообщения. Известно, что дети учатся в одной школе.

Сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку действиям не только подростков, но и ответственности органов системы профилактики и образовательного учреждения. В случае выявления нарушений будут рассмотрены вопросы ответственности всех замешанных сторон.

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В Нижнем Тагиле трое ребят 9-11 лет закидали снегом пламя «Вечного огня» и попали под проверку местной прокуратуры. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального ведомства. «Трое несовершеннолетних, находясь на территории мемориального комплекса „Аллея Славы“, расположенного на площади Славы, пренебрегая общепринятыми нормами поведения, бросали комки снега в пламя мемориала „Вечный огонь“», — следует из сообщения. Известно, что дети учатся в одной школе. Сотрудники прокуратуры дадут правовую оценку действиям не только подростков, но и ответственности органов системы профилактики и образовательного учреждения. В случае выявления нарушений будут рассмотрены вопросы ответственности всех замешанных сторон.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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