В Петербурге обвиняемые в перевозке 200 кг кокаина уедут на СВО

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С них сняли обвинение и отправили в штурмовую бригаду
С них сняли обвинение и отправили в штурмовую бригаду Фото:
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Обвиняемые по делу о распространении 200 кг кокаина заключили контракт с Минобороны РФ и отправятся на СВО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга. 

«Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства начальника пункта отбора на военную службу по контракту по г. Санкт-Петербургу о приостановлении производства по делу и отмене мер пресечения в отношении Александра Маркова и Дмитрия Антипова в связи с заключением с ними контракта о прохождении военной службы в ВС РФ», — передает пресс-служба в своем telegram-канале. Марков и Антипов обвинялись в совершении преступления ч.5 ст.228.1 УК РФ (производство, сбыт и пересылка наркотиков). 

Суд приостановил дело, освободив обвиняемых из-под стражи. Они переданы должностному лицу и будут служить стрелками в взводе штурмовой роты. Ранее бывший военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин, получивший 10 лет колонии за коррупцию, отправился на СВО. 

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Обвиняемые по делу о распространении 200 кг кокаина заключили контракт с Минобороны РФ и отправятся на СВО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.  «Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства начальника пункта отбора на военную службу по контракту по г. Санкт-Петербургу о приостановлении производства по делу и отмене мер пресечения в отношении Александра Маркова и Дмитрия Антипова в связи с заключением с ними контракта о прохождении военной службы в ВС РФ», — передает пресс-служба в своем telegram-канале. Марков и Антипов обвинялись в совершении преступления ч.5 ст.228.1 УК РФ (производство, сбыт и пересылка наркотиков).  Суд приостановил дело, освободив обвиняемых из-под стражи. Они переданы должностному лицу и будут служить стрелками в взводе штурмовой роты. Ранее бывший военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин, получивший 10 лет колонии за коррупцию, отправился на СВО. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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