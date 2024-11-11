В Петербурге обвиняемые в перевозке 200 кг кокаина уедут на СВО

Обвиняемые по делу о распространении 200 кг кокаина заключили контракт с Минобороны РФ и отправятся на СВО. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.
«Колпинский районный суд г. Санкт-Петербурга рассмотрел ходатайства начальника пункта отбора на военную службу по контракту по г. Санкт-Петербургу о приостановлении производства по делу и отмене мер пресечения в отношении Александра Маркова и Дмитрия Антипова в связи с заключением с ними контракта о прохождении военной службы в ВС РФ», — передает пресс-служба в своем telegram-канале. Марков и Антипов обвинялись в совершении преступления ч.5 ст.228.1 УК РФ (производство, сбыт и пересылка наркотиков).
Суд приостановил дело, освободив обвиняемых из-под стражи. Они переданы должностному лицу и будут служить стрелками в взводе штурмовой роты. Ранее бывший военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин, получивший 10 лет колонии за коррупцию, отправился на СВО.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.