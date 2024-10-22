22 октября 2024

Осужденный за коррупцию экс-военком Озерска Пичугин отправился на СВО

© Служба новостей «URA.RU»
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Владимир Пичугин вместо колонии отправился на фронт Фото:

Бывший военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин, получивший 10 лет колонии за коррупцию, отправился на СВО. Об этом URA.RU рассказал источник.

«Оспорить назначенный судом 10-летний срок в колонии Пичугин не смог. Пришлось выбирать между нарами и фронтом. Бывший военный решил отправиться на СВО»», — рассказал URA.RU источник.

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Пичугин был задержан в конце июня 2023 года сотрудниками УФСБ по региону и военной контрразведки. При себе у него обнаружили деньги, происхождение которых он не смог объяснить. Военкома (на момент задержания Пичугин занимал пост городского военкома) обвинили в получении взяток. Предварительно, коррупционную схему он организовал во время проведения в России частичной мобилизации: за деньги он «отмазывал» получивших повестки горожан от отправки на фронт. После задержания Пичугин подал рапорт об отставке.

Следствие по делу бывшего военкома шло около полугода. Все это время он провел в СИЗО. Приговор Пичугину вынесли в мае текущего года. Его признали виновным и назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Попытка оспорить вердикт закончилась неудачей.

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Бывший военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин, получивший 10 лет колонии за коррупцию, отправился на СВО. Об этом URA.RU рассказал источник. «Оспорить назначенный судом 10-летний срок в колонии Пичугин не смог. Пришлось выбирать между нарами и фронтом. Бывший военный решил отправиться на СВО»», — рассказал URA.RU источник. Пичугин был задержан в конце июня 2023 года сотрудниками УФСБ по региону и военной контрразведки. При себе у него обнаружили деньги, происхождение которых он не смог объяснить. Военкома (на момент задержания Пичугин занимал пост городского военкома) обвинили в получении взяток. Предварительно, коррупционную схему он организовал во время проведения в России частичной мобилизации: за деньги он «отмазывал» получивших повестки горожан от отправки на фронт. После задержания Пичугин подал рапорт об отставке. Следствие по делу бывшего военкома шло около полугода. Все это время он провел в СИЗО. Приговор Пичугину вынесли в мае текущего года. Его признали виновным и назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Попытка оспорить вердикт закончилась неудачей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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