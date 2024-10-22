Осужденный за коррупцию экс-военком Озерска Пичугин отправился на СВО

23 октября 2024 в 12:04 Размер текста - 17 +

Бывший военком Озерска (Челябинская область) Владимир Пичугин, получивший 10 лет колонии за коррупцию, отправился на СВО. Об этом URA.RU рассказал источник. «Оспорить назначенный судом 10-летний срок в колонии Пичугин не смог. Пришлось выбирать между нарами и фронтом. Бывший военный решил отправиться на СВО»», — рассказал URA.RU источник. Пичугин был задержан в конце июня 2023 года сотрудниками УФСБ по региону и военной контрразведки. При себе у него обнаружили деньги, происхождение которых он не смог объяснить. Военкома (на момент задержания Пичугин занимал пост городского военкома) обвинили в получении взяток. Предварительно, коррупционную схему он организовал во время проведения в России частичной мобилизации: за деньги он «отмазывал» получивших повестки горожан от отправки на фронт. После задержания Пичугин подал рапорт об отставке. Следствие по делу бывшего военкома шло около полугода. Все это время он провел в СИЗО. Приговор Пичугину вынесли в мае текущего года. Его признали виновным и назначили наказание в виде 10 лет колонии строгого режима. Попытка оспорить вердикт закончилась неудачей.