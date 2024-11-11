Проблемой челябинки, снявшейся в «Мужское/Женское», заинтересовался Бастрыкин

11 ноября 2024 в 18:40 Размер текста - 17 +

Бастрыкин поручил Колбасину доложить по приведенным в выпуске доводам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить о мерах реагирования на жилищные и коммунальные проблемы жителей Челябинска, о которых было рассказано 11 ноября в программе «Мужское/Женское» на «Первом канале». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину доложить по приведенным в выпуске доводам. В эфире программы на федеральном телеканале жители микрорайона Композит ЧКПЗ сообщили, что сталкиваются с серьезными коммунальными проблемами и отсутствием необходимой инфраструктуры: дома подтапливаются, дорожное полотно в ненадлежащем состоянии», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В микрорайоне также есть несколько многоквартирных домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу еще в 2015 и 2016 годах. Но вопрос до сих пор не решен, добавили в СКР. В региональном СУ СК России по Челябинской области организована проверка. Жительница Челябинска Татьяна Минина ранее в программе «Мужское/Женское» на «Первом канале» рассказала о подтоплении дома водой и фекальными стоками, что приводит к разрастанию популяции мошек и комаров. Придя на программу на федеральном телеканале, она хотела привлечь внимание к проблемам своего поселка, сообщили в пресс-службе «Первого канала». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует доложить о мерах реагирования на жилищные и коммунальные проблемы жителей Челябинска, о которых было рассказано 11 ноября в программе «Мужское/Женское» на «Первом канале». Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Бастрыкин поручил руководителю СУ по Челябинской области Алексею Колбасину доложить по приведенным в выпуске доводам. В эфире программы на федеральном телеканале жители микрорайона Композит ЧКПЗ сообщили, что сталкиваются с серьезными коммунальными проблемами и отсутствием необходимой инфраструктуры: дома подтапливаются, дорожное полотно в ненадлежащем состоянии», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. В микрорайоне также есть несколько многоквартирных домов, которые были признаны аварийными и подлежащими сносу еще в 2015 и 2016 годах. Но вопрос до сих пор не решен, добавили в СКР. В региональном СУ СК России по Челябинской области организована проверка. Жительница Челябинска Татьяна Минина ранее в программе «Мужское/Женское» на «Первом канале» рассказала о подтоплении дома водой и фекальными стоками, что приводит к разрастанию популяции мошек и комаров. Придя на программу на федеральном телеканале, она хотела привлечь внимание к проблемам своего поселка, сообщили в пресс-службе «Первого канала».