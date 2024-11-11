Пермская ученая рассказала, какая опасная инфекция от животных передается беременным

После общения с животными биологи рекомендуют обязательно мыть руки. Особенно это касается беременных, так как с шерсти кошки или собаки человек может получить возбудителей разных групп болезней. Некоторые из них опасны беременным, рассказала URA.RU ведущий инженер, профессиональный биолог кафедры охраны окружающей среды Пермского Потитеха (ПГНИУ) Мария Комбарова.
«Токсоплазмоз — главная причина, почему беременным стоит особенно тщательно заботиться о чистоте рук после контакта с животным. Плод больной матери может получить патологии, несовместимые с жизнью», — отметила Комбарова.
Биолог добавила, что токсоплазмоз опасен как на ранних, так и на поздних сроках беременности. Может произойти абортирование. Ребенок родится, но высока вероятность летального исхода или развития серьезных отклонений здоровья. Также через шерсть животных человеку передаются гельминты, микроскопические клещи, грибок, одноклеточные паразиты и даже бешенство.
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