Свердловские власти хотят регистрировать самокатчиков через «Госуслуги»

В заксобрании Свердловской области хотят ввести регистрацию самокатчиков через «Госуслуги» для установки штрафов за стоянку и контроля за вождением. Об этом рассказал председатель комитета по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков.
«В наших полномочиях предложить городам с самокатчиками внести в правила благоустройства схему, где можно располагать самокаты, а где нельзя. Затем у законодательного собрания появится возможность устанавливать штрафы за оставление самокатов в неположенном месте», — пояснил Старков в эфире ОТВ.
По его словам, в регионе намного тяжелее организовать взаимодействие с Минцифры РФ, чем в Москве. Однако он уверен, что внедрение идентификации через «Госуслуги» пойдет на пользу культуре вождения.
Депутаты заксо еще летом поддержали идею ввести крупные штрафы для электросамокатчиков, нарушающих ПДД. Предполагается, что максимальный штраф вырастет до 30 тысяч рублей.
Ранее URA.RU рассказывало, как бороться с самокатчиками-лихачами начали власти Екатеринбурга. Чиновники в ультимативной форме договорились с кикшерингами о зонах, где использование самокатов запрещено полностью, и зонах с ограничениями скорости движения (в основном центр города).
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