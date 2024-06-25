В Екатеринбурге не могут узаконить ограничения для самокатчиков

25 июня 2024 в 17:05 Размер текста - 17 +

Для внесения изменений в программное обеспечение СИМ потребуется время Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Екатеринбурга не может официально ввести ограничения для самокатчиков, которые должны были вступить с 24 июня, так как для этого представителям кикшеринга и чиновникам необходимо подписать оригиналы соглашения, которые находятся в Москве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации. «Подписали соглашение все. Сейчас мы ждем, когда подлинники документов придут к нам. На внесение изменений в программное обеспечение требуется какое-то время», — следует из сообщения. Чиновники и представители кикшеринговых сервисов 24 июня должны были обменяться подлинниками подписанного документа, чтобы в городе начали действовать ограничения для пользователей электросамокатов. Мэрия публиковала карту с финальными запретами и ограничениями. Предполагается, что в Екатеринбурге появятся четыре зоны с разными скоростными режимами: 25 километров в час, 20 километров в час, 15 километров в час и 10 километров в час. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Мэрия Екатеринбурга не может официально ввести ограничения для самокатчиков, которые должны были вступить с 24 июня, так как для этого представителям кикшеринга и чиновникам необходимо подписать оригиналы соглашения, которые находятся в Москве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации. «Подписали соглашение все. Сейчас мы ждем, когда подлинники документов придут к нам. На внесение изменений в программное обеспечение требуется какое-то время», — следует из сообщения. Чиновники и представители кикшеринговых сервисов 24 июня должны были обменяться подлинниками подписанного документа, чтобы в городе начали действовать ограничения для пользователей электросамокатов. Мэрия публиковала карту с финальными запретами и ограничениями. Предполагается, что в Екатеринбурге появятся четыре зоны с разными скоростными режимами: 25 километров в час, 20 километров в час, 15 километров в час и 10 километров в час.