В Екатеринбурге не могут узаконить ограничения для самокатчиков

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Виды Екатеринбурга, каршеринг, прокат самокатов, самокаты, Whoosh
Для внесения изменений в программное обеспечение СИМ потребуется время Фото:

Мэрия Екатеринбурга не может официально ввести ограничения для самокатчиков, которые должны были вступить с 24 июня, так как для этого представителям кикшеринга и чиновникам необходимо подписать оригиналы соглашения, которые находятся в Москве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации.

«Подписали соглашение все. Сейчас мы ждем, когда подлинники документов придут к нам. На внесение изменений в программное обеспечение требуется какое-то время», — следует из сообщения.

Чиновники и представители кикшеринговых сервисов 24 июня должны были обменяться подлинниками подписанного документа, чтобы в городе начали действовать ограничения для пользователей электросамокатов. Мэрия публиковала карту с финальными запретами и ограничениями. Предполагается, что в Екатеринбурге появятся четыре зоны с разными скоростными режимами: 25 километров в час, 20 километров в час, 15 километров в час и 10 километров в час.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Екатеринбурга не может официально ввести ограничения для самокатчиков, которые должны были вступить с 24 июня, так как для этого представителям кикшеринга и чиновникам необходимо подписать оригиналы соглашения, которые находятся в Москве. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе администрации. «Подписали соглашение все. Сейчас мы ждем, когда подлинники документов придут к нам. На внесение изменений в программное обеспечение требуется какое-то время», — следует из сообщения. Чиновники и представители кикшеринговых сервисов 24 июня должны были обменяться подлинниками подписанного документа, чтобы в городе начали действовать ограничения для пользователей электросамокатов. Мэрия публиковала карту с финальными запретами и ограничениями. Предполагается, что в Екатеринбурге появятся четыре зоны с разными скоростными режимами: 25 километров в час, 20 километров в час, 15 километров в час и 10 километров в час.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...