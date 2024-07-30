Свердловские власти поддержали крупные штрафы для самокатчиков

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Некоторые депутаты озаботились: 95% аварий с участием самокатчиков не фиксируются
Некоторые депутаты озаботились: 95% аварий с участием самокатчиков не фиксируются Фото:

Депутаты заксобрания Свердловской области (41 из 42-х присутствовавших) поддержали идею ввести крупные штрафы для электросамокатчиков, нарушающих ПДД. Трансляция заседания, где обсуждали проект нового федерального закона, велась в youtube-канале парламента.

После вступления закона в силу максимальный штраф для самокатчиков вырастет до 30 тысяч рублей. «Все запреты — простой путь. Но он не учитывает вопросы комфорта и доступности, экологичности и других преимуществ СИМ, а также интереса к ним наших граждан. Корень всех проблем — в культуре вождения. Считаю, что регулирование должно идти по пути воспитания культуры управления», — подчеркнул председатель комитета заксо по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков.

Ранее URA.RU рассказывало, как бороться с самокатчиками-лихачами начали власти Екатеринбурга. Чиновники в ультимативной форме договорились с кикшерингами о зонах, где использование самокатов запрещено полностью, и зонах с ограничениями скорости движения (в основном центр города). 

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Депутаты заксобрания Свердловской области (41 из 42-х присутствовавших) поддержали идею ввести крупные штрафы для электросамокатчиков, нарушающих ПДД. Трансляция заседания, где обсуждали проект нового федерального закона, велась в youtube-канале парламента. После вступления закона в силу максимальный штраф для самокатчиков вырастет до 30 тысяч рублей. «Все запреты — простой путь. Но он не учитывает вопросы комфорта и доступности, экологичности и других преимуществ СИМ, а также интереса к ним наших граждан. Корень всех проблем — в культуре вождения. Считаю, что регулирование должно идти по пути воспитания культуры управления», — подчеркнул председатель комитета заксо по вопросам законодательства и общественной безопасности Евгений Старков. Ранее URA.RU рассказывало, как бороться с самокатчиками-лихачами начали власти Екатеринбурга. Чиновники в ультимативной форме договорились с кикшерингами о зонах, где использование самокатов запрещено полностью, и зонах с ограничениями скорости движения (в основном центр города). 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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