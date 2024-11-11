В правительстве Курганской области назначен новый замгубернатора

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Ранее Станислав Носков работал в должности временно исполняющего обязанности заместителя губернатора
Ранее Станислав Носков работал в должности временно исполняющего обязанности заместителя губернатора Фото:

Власти Курганской области объявили о новом кадровом назначении: Станислав Носков, ранее исполнявший обязанности после переизбрания главы региона, теперь официально вступил в должность заместителя губернатора. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

«Распоряжением главы региона на должность заместителя губернатора Курганской области назначен Станислав Носков. Ранее он временно исполнял обязанности заместителя главы региона», — говорится в telegram-канале правительства.

Ранее URA.RU писало, что заместителем губернатора Курганской области назначен Константин Ермаков. Он работал в статусе врио после переизбрания главы региона.

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Власти Курганской области объявили о новом кадровом назначении: Станислав Носков, ранее исполнявший обязанности после переизбрания главы региона, теперь официально вступил в должность заместителя губернатора. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства. «Распоряжением главы региона на должность заместителя губернатора Курганской области назначен Станислав Носков. Ранее он временно исполнял обязанности заместителя главы региона», — говорится в telegram-канале правительства. Ранее URA.RU писало, что заместителем губернатора Курганской области назначен Константин Ермаков. Он работал в статусе врио после переизбрания главы региона.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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