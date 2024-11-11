В правительстве Курганской области назначен новый замгубернатора

Власти Курганской области объявили о новом кадровом назначении: Станислав Носков, ранее исполнявший обязанности после переизбрания главы региона, теперь официально вступил в должность заместителя губернатора. Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.
«Распоряжением главы региона на должность заместителя губернатора Курганской области назначен Станислав Носков. Ранее он временно исполнял обязанности заместителя главы региона», — говорится в telegram-канале правительства.
Ранее URA.RU писало, что заместителем губернатора Курганской области назначен Константин Ермаков. Он работал в статусе врио после переизбрания главы региона.
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