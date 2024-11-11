Главу службы Природнадзора ХМАО Алексея Ковалевского ждут в окружной думе на допрос с пристрастием. Об этом URA.RU сообщил источник в политическом истеблишменте округа.
«Настала очередь Ковалевского отчитываться о крупных экологических проектах и расходовании средств на них. И на заседаниях как самой думы, так и комитетов, его планируют расспросить и о трате полумиллиарда рублей на рекультивацию полигона ТКО в Нижневартовске, и о разливах нефти. Если комитет по экологии обычно заседает по три часа, то из-за отчета Ковалевского в конце ноября депутатам стоит запастись спальными мешками», — отмечает инсайдер.
Источник уточнил, что спикер думы Борис Хохряков собирает вопросы Ковалевскому от парламентариев. От каждого депутата их должно быть не более двух. Отчет главы Природнадзора Югры народные избранники выслушают на заседании заксобрания 28 ноября.
В пресс-службу думы ХМАО направлен запрос. Ответ ожидается.
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