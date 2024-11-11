Пермяк погасил крупный долг после заключения контракта с Минобороны РФ

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Пермяк смог погасить долг после заключения контракта на военную службу
Пермяк смог погасить долг после заключения контракта на военную службу Фото:

Житель Пермского края накопил долг на сумму 240 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали его счета. Тогда мужчина поступил на военную службу по контракту и закрыл долг, сообщили в пресс-службе судебных приставов Пермского края.

«Более 240 тысяч рублей кредиторской задолженности выплатил пермяк после заключения контракта с Министерством обороны РФ. Мужчина добровольно исполнил свои финансовые обязательства несмотря на то, что исполнительные производства в отношении его были приостановлены», — сказано в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на время прохождения службы в зоне специальной военной операции арест со счетов снимают. Но мужчина не стал откладывать погашение долга и закрыл кредиты за счет средств, которые ему выплатили за заключение контракта.

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Житель Пермского края накопил долг на сумму 240 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали его счета. Тогда мужчина поступил на военную службу по контракту и закрыл долг, сообщили в пресс-службе судебных приставов Пермского края. «Более 240 тысяч рублей кредиторской задолженности выплатил пермяк после заключения контракта с Министерством обороны РФ. Мужчина добровольно исполнил свои финансовые обязательства несмотря на то, что исполнительные производства в отношении его были приостановлены», — сказано в сообщении. В ведомстве уточнили, что на время прохождения службы в зоне специальной военной операции арест со счетов снимают. Но мужчина не стал откладывать погашение долга и закрыл кредиты за счет средств, которые ему выплатили за заключение контракта.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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