Пермяк погасил крупный долг после заключения контракта с Минобороны РФ

Житель Пермского края накопил долг на сумму 240 тысяч рублей. Судебные приставы арестовали его счета. Тогда мужчина поступил на военную службу по контракту и закрыл долг, сообщили в пресс-службе судебных приставов Пермского края.
«Более 240 тысяч рублей кредиторской задолженности выплатил пермяк после заключения контракта с Министерством обороны РФ. Мужчина добровольно исполнил свои финансовые обязательства несмотря на то, что исполнительные производства в отношении его были приостановлены», — сказано в сообщении.
В ведомстве уточнили, что на время прохождения службы в зоне специальной военной операции арест со счетов снимают. Но мужчина не стал откладывать погашение долга и закрыл кредиты за счет средств, которые ему выплатили за заключение контракта.
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